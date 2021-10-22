Монастирський підтвердив, що з підробним COVID-сертифікатом затримали ексдепутатку Савченко

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підтвердив, що із підробним сертифікатом про вакцинацію від COVID-19 правоохоронці затримали колишню депутатку Верховної Ради Надію Савченко. Про це міністр повідомив 22 жовтня на годині уряду в парламенті.

«Сьогодні розпочато понад 800 кримінальних проваджень щодо підроблених сертифікатів вакцинації. Хочу наголосити, що відповідальність несе не тільки особа, як підробила сертифікат, але й безпосередньо громадянин, який замовив і скористався таким сертифікатом. Можу сказати, що деякі з колишніх ваших колег також, на жаль, користуються такими сертифікатами. Сьогодні якраз була виявлена ситуація щодо підробного сертифіката екснародного депутата Надії Савченко», – сказав Монастирський.

Раніше 22 жовтня поліція Києва повідомила, що в аеропорту «Бориспіль» колишня народна депутатка з сестрою намагалися використати підроблені COVID-сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну.

Підроблені документи вилучені, відкрите кримінальне провадження, триває слідство, йдеться в повідомленні.

«Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде ухвалене рішення про оголошення підозри фігуранткам», – заявили у поліції.

У МОЗ напередодні повідомили Радіо Свобода, що не мають точних даних, скільки «куплених сертифікатів» серед вакцинованих від COVID-19 в Україні.