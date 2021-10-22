Київ наближається до «червоної зони» карантину. Якими будуть обмеження?

У Києві оголосять «червону зону» карантину через поширення коронавірусу, повідомляє міський голова Віталій Кличко. За його словами, у столиці минулої доби, 21 жовтня, було підтверджено 1323 випадки захворювання на COVID-19.

Комісія ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень функціонування столиці в умовах «червоної зони»

«Днями Київ потрапить, як би ми цього не хотіли, але виглядає таким чином, що ми на днях потрапимо у «червону зону» карантину. Бо ситуація з розповсюдженням вірусу, на жаль, в нашому місті погіршується…

У п’ятницю відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста. Комісія ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень функціонування столиці в умовах «червоної зони», в яку ми потрапимо днями», – каже міський голова Віталій Кличко.

Київ зараз перебуває у «помаранчевій зоні» епідемічної небезпеки через поширення COVID-19. Відтак у столиці вже діють певні обмеження. Під час проведення масових заходів на кожного з учасників має бути чотири квадратних метри простору, зали кінотеатрів і театрів можуть бути заповнені лише на 50%, у спортивних залах і фітнес-центрах має бути не більше від однієї людини на 10 квадратних метрів. У випадку стовідсоткової вакцинації персоналу та відвідувачів обмеження можуть не застосовуватися.

Дитячі садочки та початкові школи у столиці працюють без обмежень, а старші школи можуть працювати за умови вакцинації 80% педагогів.

Обмеження «червоної зони»

Віталій Кличко також повідомив, які обмеження запровадять в разі переходу до «червоної зони»:

буде заборонено приймати відвідувачів у закладах харчування; дозволятиметься за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату;

буде припинена діяльність закладів готельної сфери; дозволятиметься за умови наявності у клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату;

буде заборонене відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту; дозволятиметься за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату;

заборонять роботу спортзалів та фітнес-центрів; дозволятимуть за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату; також дозволятимуть – для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їхніми тренерами;

заборонять проведення всіх масових заходів; буде дозволено за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату; спортивні заходи будуть проводитися без глядачів;

буде обмежений доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь Пенсійного фонду, за винятком виключних випадків; доступ дозволятимуть за умови наявності у відвідувачів та працівників негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Наразі, за даними МОЗ, у «червоній зоні» епіднебезпеки вже перебувають п’ять областей: Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Одеська.

Вакцинація

Вибір у нас невеликий: або вакцинація, або ізоляція

Міський голова столиці також доручив департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації жителів Києва. Та закликав депутатів Київради пояснювати киянам необхідність вакцинації. Міський голова також закликає киян зробити щеплення і зауважує, що альтернативою вакцинації буде ізоляція.

«Вибір у нас невеликий: або вакцинація, або ізоляція», – наголошує Кличко.

Наразі у столиці зробили понад 2 мільйони щеплень, 1 мільйон жителів Києва отримали повний курс вакцинації.

Ми бачимо, що люди, які йдуть свідомо на вакцинацію, – це один з п’яти. На мій погляд, наша держава, наші урядовці просто провалили інформаційну кампанію стосовно вакцинації

Але одних закликів до вакцинації замало. До населення треба доносити більш ґрунтовну та аргументовану інформацію. Саме брак так таких повідомлень є серед причин того, що багато українців відмовляються робити щеплення від COVID-19. Про це в ефірі Радіо Свобода говорить кандидат медичних наук, лікар-пульмонолог Євген Симонець.

«Ми бачимо, що люди, які йдуть свідомо на вакцинацію, – це один з п’яти, чи два з десяти. На мій погляд, наша держава, наші урядовці просто провалили інформаційну кампанію стосовно вакцинації. Ми бачимо просто шквал антивакцинаторів, які говорять, що «вакцини – це погано». На сьогодні жоден зі скептиків чи тих, хто підтримує вакцинацію, не має повної інформації.

Ніхто не говорить про те, який проведений аналіз тих, хто має якісь ускладнення. Ми лише нещодавно побачили закон про те, які є протипоказання до вакцинації. Ми бачимо, що єдиним протипоказанням до COVID-19 є анафілактичний шок. Всі інші не є протипоказаннями, але вони є до застереження. Йдеться про те, що якщо людина має багаж супутніх захворювань, то сімейний лікар має їй пояснити необхідність вакцинації, а якщо є якісь хронічні хвороби, які мають певні загрозливі стани, то, можливо, є сенс обстежити цього пацієнта, подивитися, чи є проблема», – каже Симонець.

Як тільки посилили епідемічні заходи, так охочих зробити щеплення різко побільшало

За даними МОЗ, з часу запровадження у п’ятьох областях України посилених протиепідемічних обмежень у цих регіонах кількість зроблених щеплень зросла вдвічі. В областях, де запроваджується «червоний рівень» епіднебезпеки, центри вакцинації проти COVID-19 будуть працювати надалі. У цьому запевняє міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Мешканцям тих областей, які перебувають на «жовтому рівні», раджу не чекати посилення карантину, щоб потім у чергах чекати на щеплення. Маємо робити 1,5 млн щеплень на тиждень. Регіони, де встановили «червоний рівень», вже доводять: як тільки посилили епідемічні заходи, так охочих зробити щеплення різко побільшало», – наголошує Ляшко.

З 21 жовтня в Україні для усіх зон епідеміологічної небезпеки запроваджені нові правила міжобласного транспортного сполучення потягами, автобусами і літаками: під час посадки до транспорту у пасажирів мають перевіряти наявність сертифіката вакцинації або негативний ПЛР-тест на COVID-19. Дотримання правил контролює поліція, а порушникам загрожує штраф.