Поліція почала близько 800 кримінальних проваджень за фактом підробки COVID-документів – МОЗ

За підробку довідок про тестування і довідок про вакцинацію Національна поліція розпочала 732 кримінальних провадження, 349 особам повідомили про підозру, 281 справа направлена до суду, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду 22 жовтня у Верховній Раді.

«Кожен підробний тест та COVID-сертифікат, так само забирає життя українців. Якщо ви обираєте помирати, втрачати близьких, купуючи підроблені документи – це ваше право, але, як показує досвід, під кисневою маскою в реанімації пацієнти зізнаються, що не були вакциновані та називають імена тих, хто продав їм таку довідку», – сказав міністр, слова якого цитує пресслужба МОЗ.

У міністерстві закликали повідомляти у поліцію про факти підробки сертифікатів.

У МОЗ напередодні повідомили Радіо Свобода, що не мають точних даних, скільки «куплених сертифікатів» серед вакцинованих від COVID-19 в Україні.