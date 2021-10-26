Щодня в Україні шпиталізують тисячі людей. Автор: Юлія Жукова. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)
«Не уявляла цього пекла». В Україні переповнені COVID-лікарні, інфіковані пацієнти закликають вакцинуватися – відео
Ситуація з коронавірусом в Україні з кожним днем стає дедалі гіршою. Цього тижня Кабмін присвоїть статус «червоної зони» ще двом областям – Миколаївській та Рівненській. Нині у цій зоні – вже шість регіонів, там діють жорсткі обмеження. Лікарі прогнозують найближчим часом медичний колапс.
Щодня в Україні шпиталізують тисячі людей. Автор: Юлія Жукова. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)
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