Ситуація з коронавірусом в Україні з кожним днем стає дедалі гіршою. Цього тижня Кабмін присвоїть статус «червоної зони» ще двом областям – Миколаївській та Рівненській. Нині у цій зоні – вже шість регіонів, там діють жорсткі обмеження. Лікарі прогнозують найближчим часом медичний колапс.