Чи безпечна вакцинація, якщо ви щойно перехворіли на коронавірус; чому МОЗ не вимагає особливо «берегти» щойно щеплених; як знижується ризик померти і потрапити до реанімації після вакцинації; та чому Україна може «пишатися» своїм вибором вакцин – CoronoVac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca? Проєкт Радіо Донбас.Реалії узагальнив запитання, зібрані у педагогів на Донеччині, та поставив їх трьом медикам, які працюють з COVID-19 протягом усієї пандемії. Це Борис Донський, імунолог і старший науковий співробітник Лабораторії імунології Інституту акушерства та гінекології; Світлана Гук, пульмонолог, керівник Центру респіраторної медицини та алергології лікарні «Феофанія» і екс-завідувачка ковідним відділенням 17-ї лікарні Києва; та Федір Лапій, імунолог, голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики при МОЗ. Нагадаємо, що педагогів і держслужбовців до кінця листопада зобов’язали щепитися від коронавірусу. Інакше – усунуть від роботи без збереження зарплатні.