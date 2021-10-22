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У Запоріжжі медевакуацію уперше в Україні здійснюватимуть спецгелікоптером українського виробництва – відео

У Запоріжжі медевакуацію уперше в Україні здійснюватимуть спецгелікоптером українського виробництва – відео
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У Запоріжжі медевакуацію уперше в Україні здійснюватимуть спецгелікоптером українського виробництва – відео

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22 жовтня у Запоріжжі на території Запорізької обласної клінічної лікарні представили перший санітарний гелікоптер українського виробництва, яким у регіоні будуть здійснювати аеромедичну евакуацію людей у критичному стані.

Гелікоптер створений підприємством «Мотор Січ» та обладнаний медичним спорядженням у відповідності до стандартів ЄС. Вартість такої машини становить близько 3-х мільйонів гривень. Проєкт з аеромедичної евакуації у Запоріжжі діятиме на основі державно-приватного партнерства: транспортування хворих і техобслуговування машин здійснюватимуть працівники компанії «Мотор Січ». Наразі в регіоні готується обласна програма з фінансування проєкту аеромедичної евакуації людей у критичному стані. Суму необхідну для його сталого функціонування поки не називають.

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