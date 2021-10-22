У Запоріжжі запускають медичну авіацію: хворих возитимуть вертольотами українського виробництва

У Запоріжжі на території Запорізької обласної клінічної лікарні 22 жовтня презентували перший санітарний вертоліт українського виробництва, на якому в регіоні будуть здійснювати аеромедичну евакуацію людей у критичному стані, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Вертоліт створений підприємством «Мотор Січ» та обладнаний медичним спорядженням у відповідності до стандартів ЄС.

«85% з українських деталей, вузлів. Ми за цей час освоїли двигуни, лопаті, на 40% композитний фюзеляж. Ми вже давно поставляємо до нашої армії у бойовому оформленні як легкий ударний вертоліт саме цей вертоліт», – розповів президент підприємства «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв.

Він назвав завдання з постачання вертольоту медикам «унікальним», тому що однією з вимог була зручність для лікарів та хворого.

«По-третє, вертоліт має далеко літати. На відміну від Eurocopter, що літає на 300-400 кілометрів, цей вертоліт летить тисячу кілометрів з однією заправкою. Ми купили комплект європейського обладнання. В середині все європейського виробництва за стандартом Євросоюзу», – каже Богуслаєв.

Вартість такої машини становить близько 3 мільйонів гривень. Як повідомило керівництво «Мотор Січ» під час презентації, на підприємстві на замовлення держави мають виготовити ще 25 таких вертольотів для проєкту всеукраїнського проекту медичної евакуації.

Читайте також: Приниження кримської авіації. За Росії у Криму «вбивають» авіапідприємство, що працювало 75 років

Проект з аеромедичної евакуації у Запоріжжі діятиме на основі державно-приватного партнерства. Транспортування здійснюватимуть пілоти компанії «Мотор Січ». Також вертольоти базуватимуться і проходитимуть технічне обслуговування на аеродромі підприємства. Його коштами збудовано і відповідний гелікоптерний майданчик на території обласної клінічної лікарні.

Як повідомили у медичному закладі, за їхніми підрахунками, державно-приватне партнерство у здійснені медичної евакуації є найбільш вигідним варіантом для лікарні, адже лише зведення окремого аеродрому для санітарної авіації коштуватиме закладу близько 20 мільйонів гривень.

«Логіка надання допомоги наступна – аеродром «Мотор Січі» знаходиться за три хвилини до підльоту до обласної клінічної лікарні. У нас не має такої потреби, щоб тут перебував персонал, сам вертоліт. У Львові намагалися рік тому, але ще не створили такий майданчик. І попередній кошторис був понад 20 мільйонів гривень», – розповів директор комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради Ігор Шишка.

Читайте також: Китайські інвестиції в Україні: вікно можливостей чи ризик?

Наразі в регіоні готується обласна програма з фінансування проекту аеромедичної евакуації людей у критичному стані. Суму необхідну для його сталого функціонування поки не називають.

У березні 2021 року уряд заявив про початок пілотного проекту з аеромедичної евакуації людей у критичному стані. З 1 квітня проект почав діяти у семи областях: Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій. Для транспортування в них залучені повітряні судна ДСНС та Національної поліції. Зокрема, вертольоти ДСНС моделі Eurocopter EC 145 транспортування здійснюють у Львівській області.