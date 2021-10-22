Ляшко заперечив повідомлення про нестачу кисню в ковідних лікарнях

Повідомлення про проблеми з постачанням кисню до ковідних лікарень виникли через технічну несправність на одному з заводів, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, виступаючи 22 жовтня у Верховній Раді. При цьому він заперечив повідомлення, що кисню в лікарнях не вистачає.

«Наразі два заводи, які виробляють медичний кисень, зупинилися на регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника в західній Україні виникли технічні несправності. Й одразу поширилися чутки, нібито кисню не вистачає. Спростую їх. До планових регламентних робіт ми готувалися, і спільно з виробниками знайшли їм заміну на цей період», – сказав міністр.

Він додав, що також «створені можливості» для постачання кисню з Польщі в розмірі орієнтовно 240 тонн кисню на тиждень.

«Сьогодні ми залучили додаткові ресурси виробництва кисню, технічного кисню, який проходить лабораторний контроль і постачається в заклади охорони здоров’я. Паніка виникла в закладах охорони здоров’я після того, як вони отримали від одного з постачальників листи про те, що є можливість невиконання договірних зобов’язань. Але МОЗ тримає цю ситуацію на повному контролі, щодня проводяться зустрічі, наради, і ми знаємо про наявність і запаси кисню в кожній із лікарень», – сказав Ляшко.

За його даними, близько 1,2 мільярда гривень цього року пішли на забезпечення систем киснепостачання.

Споживання медичного кисню одним пацієнтом, інфікованим штамом «дельта», зросло у 5-6 разів, у порівнянні із госпіталізованими у попередні хвилі пандемії, наголосив Ляшко.

Україна цього тижня вже двічі побила рекорд за добовою смертністю та захворюваністю на COVID-19 за весь час пандемії. За добу 21 жовтня померли з цим діагнозом 614 пацієнтів, лікарі виявили майже 24 тисячі нових хворих.