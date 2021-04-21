У МВС не назвали вартість системи аеромедичної евакуації

У Міністерстві внутрішніх справ не вказали суму коштів, яка необхідна для ефективного функціонування проєкту аеромедичної евакуації. Про це стало відомо із відповіді на запит Радіо Свобода.

«Для виконання завдань щодо транспортування анатомічних матеріалів/реципієнтів планується залучати повітряні судна ДСНС, які не задіяні до виконання завдань за призначенням. Національна поліція України в рамках реалізації експериментального проєкту з аеромедичної евакуації використовує два гелікоптери типу Н145», – мовиться в повідомленні.

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У МВС не відповіли на запитання щодо суми коштів, яка необхідна для реалізації проєкту аеромедичної евакуації.

У міністерстві зазначили, що Центр екстреної медичної допомоги у рамках експериментального проєкту:

забезпечує підтримання у справному стані медичного обладнання, яке використовується для виконання завдань;

надає усі необхідні для виконання завдань лікарські засоби, медичні вироби, витратні матеріали та засоби індивідуального захисту.

В МВС додали, що МОЗ забезпечує:

відшкодування витрат на пально-мастильні матеріали, використані під час виконання повітряними суднами завдань;

часткове відшкодування витрат на підтримання льотної придатності вертольотів Н145, наданих для реалізації експериментального проєкту, у межах льотних годин, витрачених на виконання завдань;

відшкодування оплати за використання об’єктів інфраструктури, необхідних для базування повітряних суден, екіпажів та бригад, у період між виконанням завдань.

Радіо Свобода запитувала у Міністерства внутрішніх справ, яка сума коштів необхідна для ефективного функціонування системи аеромедичної евакуації, а також який обсяг бюджетних коштів чи коштів з інших джерел виділили для реалізації проєкту.

У березні в уряді анонсували створення в Україні системи Єдиного аеромедичного простору. За даними МВС, на першому етапі пілотного запровадження аеромедичної евакуації будуть залучені нові сучасні гелікоптери Airbus H-145, які базуватимуться у Львові та Києві.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці написав, що силами придбаних у Франції 55 вертольотів Eurocopter в Україні буде забезпечено «максимально швидку доставку бригад лікарів, донорських органів, громадян постраждалих в ДТП із важкими наслідками, чиє життя неможливо врятувати на рівні районної лікарні, якщо не доставити їх на операційний стіл до обласного центру».

Ще у травні 2018 року МВС повідомляло, що уклало угоду з Францією на купівлю 55 гелікоптерів, загальна вартість яких становить близько 551 мільйона євро. Тоді у міністерстві зазначили, що основними завданнями вертолітних підрозділів МВС з участю французьких гвинтокрилів буде, серед іншого, і аеромедична евакуація.