В уряді анонсували створення в Україні системи Єдиного аеромедичного простору

В Україні хочуть запровадити Єдиний аеромедичний простір, систему евакуації хворих і транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

За даними МВС, на першому етапі пілотного запровадження аеромедичної евакуації будуть залучені нові сучасні гелікоптери Airbus H-145, які базуватимуться у Львові та Києві.

«Вже з 1 квітня ми запускаємо пілотний проєкт у Львівському регіоні – це 7 областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька області. А з 1 травня вже підключаємо Київський регіон, він забезпечить допомогою Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ», – повідомив очільник МВС Арсен Аваков.

За його словами, період реагування на виліт гелікоптера становитиме від 5 до 30 хвилин, залежно від обставин.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці написав, що силами придбаних у Франції 55 вертольотів Eurocopter в Україні буде забезпечено «максимально швидку доставку бригад лікарів, донорських органів, громадян постраждалих в ДТП із важкими наслідками, чиє життя неможливо врятувати на рівні районної лікарні, якщо не доставити їх на операційний стіл до обласного центру».

Ще у травні 2018 року МВС повідомляло, що уклало угоду з Францією на купівлю 55 гелікоптерів, загальна вартість яких становить близько 551 мільйона євро. Тоді у міністерстві зазначили, що основними завданнями вертолітних підрозділів МВС з участю французьких гвинтокрилів буде, серед іншого, і аеромедична евакуація.