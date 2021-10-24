Що сьогодні відбувається у донецьких і луганських лікарнях? Чому бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР» не випускають людей на підконтрольну Україні частину Донбасу?
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Що сьогодні відбувається у донецьких і луганських лікарнях? Чому бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР» не випускають людей на підконтрольну Україні частину Донбасу?
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