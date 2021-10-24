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«Ховають у борг»: жителі Донецька та Луганська розповідають про ситуацію COVID-19 у «ДНР» і «ЛНР»

«Ховають у борг»: жителі Донецька та Луганська розповідають про ситуацію COVID-19 у «ДНР» і «ЛНР»
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«Ховають у борг»: жителі Донецька та Луганська розповідають про ситуацію COVID-19 у «ДНР» і «ЛНР»

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«Лікарні переповнені», «священники не встигають відспівувати», «вакцини немає» – так жителі Донецька та Луганська описують ситуацію із коронавірусною епідемією на окупованій території. Ексклюзивне відео. Наскільки шокуюча ситуація з коронавірусом в окупації?

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Що сьогодні відбувається у донецьких і луганських лікарнях? Чому бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР» не випускають людей на підконтрольну Україні частину Донбасу?
Як поводиться Росія? Станиця Луганська. Ексклюзивні кадри.

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