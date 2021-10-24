«Американський інститут кіно» заснував фонд імені українки Галини Хатчінс

«Американський інститут кіно» заявив про створення стипендіального фонду імені кінооператорки з України Галина Хатчінс, яка трагічно загинула 21 жовтня під час зйомок у США.

Американська неприбуткова організація «Американський інститут кіно» на своєму сайті повідомила про створення меморіального фонду імені кінооператорки з України Галина Хатчінс.

«Для світу кінематографу глибоко правдивим є вислів, що слова не можуть відобразити втрату настільки дорогої для спільноти Американського інститут кіно людини. Ми в АІК докладемо зусиль, щоб Галина Хатчінс продовжували жити у дусі всіх, хто прагне, щоб їх мрії були втілені у добре розказаних історіях», – мовиться у повідомленні «Американського інституту кіно».

АІК закликав усіх бажаючих робити внести до фонду.

Чоловік Галини, Метт Хатчінс у соціальній мережі Twitter привітав ініціативу організації, яка за його словами буде підтримувати кінематографістів, та закликав тих, хто бажає вшанувати пам'ять Галини, жертвувати до фонду.

Напередодні Хатчінс попросив ЗМІ поважати приватність родини і відзначив, що Галина надихала усіх нас своєю пристрастю та баченням.

Галина Хатчінс трагічно загинула на зйомках фільму Rust («Іржа». Реквізитна зброя, з якої у кадрі стріляв головний герой вестерну (Алек Болдуїн), виявилася зарядженою не холостими патронами. Кінооператорка померла дорогою до лікарні. Постраждав ще режисер. Триває слідство.

Галина Хатчінс народилася на Житомирщині, а потім виїхала в США і успішно працювала в американській кіноіндустрії,

«вона виросла на радянській військовій базі за Полярним колом в оточенні північних оленів та атомних підводних човнів»;

працювала журналістом-розслідувачем у британських документальних провадженнях в Європі;

у 2015 році Хатчінс закінчила Американський інститут кіно і почала знімати фільми;