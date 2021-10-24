Радіо Свобода Weekly: Зеркаль пояснила, що означає знижка на транзит газу для Путіна

Це дуже розумний хід – Лана Зеркаль про знижку на транзит газу для Путіна

Заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що Росія виконує газові контракти – «це блюзнірство і маніпуляція цифрами і фактами», наголошує радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль. А пропозиції щодо використання «Північного потоку-2»​ без сертифікації називає дуже явним шантажем.

Чи може Європейський союз під тиском відступити від правил? Як Зеркаль оцінює пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо знижки на транспортування газу українською ГТС? Чого в цій пропозиції більше: економіки чи політики? І чи буде тепло цієї зими в помешканнях українців? Про це і більше Лана Зеркаль розповіла в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Сімейна рада». Родичі депутатів «на зарплаті» з бюджету

Родинні зв’язки вже стали традицією українського парламенту та його вічною проблемою. Це явище публічно засуджував Володимир Зеленський, проте і його друзі обіймають чимало високих посад.

У новому розслідуванні «Схеми» уважно придивились до помічників народних депутатів. І побачили, що на ці посади вони нерідко беруть дітей та дружин своїх же колег. Таких випадків журналісти виявили щонайменше дванадцять. Закон це не забороняє, але експерти кажуть, що така практика несе корупційні ризики. Вибір помічника, який потім отримуватиме зарплату з держбюджету, іноді базується лише на теплих стосунках, а не на професійних якостях.

То хто є ким і кому у Верховній Раді дев’ятого скликання? Скільки отримують родичі-помічники за свої послуги? І – найголовніше: чи відповідають вони займаним посадам, які фінансуються з податків українців? Читайте і дивіться↓

Коломойський купив завод у США і дав йому занепасти – Politico

У 2008 році Ігор Коломойський через підставну фірму придбав фабрику в маленькому місті Гарвард, що на центральному Заході США. Але модернізувати завод, приміщення якого стояло порожнім кілька років, український олігарх не збирався. Придбання величезного приміщення, яке наприкінці 90-их збудувала компанія Motorola, могло бути частиною схеми з приховування вкрадених коштів з «Приватбанку», вважають американські прокурори. Як саме фабрика у Гарварді та інші заводи, які придбав Ігор Коломойський у США, занепадають – у матеріалі.

Яким було життя загиблої кінооператорки Галини Хатчінс

Галина Хатчінс, кінооператорка, громадянка України, загинула у США під час зйомок художнього фільму Rust («Іржа») внаслідок вогнепального поранення. Відомо, що Хатчінс навчалася в Україні й здобула 2 вищі освіти.

Радіо Свобода побували в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, поспілкувалися із викладачами та побачили архівну справу кінооператорки. Її друзі розповіли про життя та творчий шлях Галини. Детальніше у репортажі.

Фото на Красній площі й анекдот про «бандерівців»: Стерненко про бойкот торгової марки невістки Кернеса

В Україні оголосили бойкот продукції торгової марки Yaro, власницею якої є невістка колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса Юлія Привалова. Від продажу продукції торгової марки відмовилися найбільший інтернет-магазин Rozetka, мережа супермаркетів «Сільпо» і кафе Idealist.

В інстаграмі, у коментарях до фото з Красної площі, Привалова опублікувала в анекдот про «двох бандерівців». Активіст Сергій Стерненко закликав бойкотувати вироби її торгової марки. Детальніше – тут.

Далі коротко:

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що при вступі на посаду канцлера «не могла уявити», що президент Росії Володимир Путін анексує український Крим.

Держдепартамент США відніс росіян, які хочуть отримати візу, до «бездомних національностей». Пояснюється, що до цієї категорії належать громадяни країн, де США не мають консульського представництва, або ж політична чи безпекова ситуація в країні є нестабільною та невизначеною.

З підробним COVID-сертифікатом затримали ексдепутатку Надію Савченко. В аеропорту «Бориспіль» вона з сестрою намагалися використати підробленим документом, щоб потрапити в Україну.

Штам «Дельта» і переповнені лікарні. Медики кажуть, що хворих на COVID-19 буде ще більше

Третя хвиля коронавірусу набрала сили, але ще не досягла свого піку, попереджають лікарі. Вони припускають, що за кілька тижнів кількість хворих на COVID-19 значно збільшиться, що стане проблемою для системи охорони здоров’я. Кількість «червоних зон» в Україні вже зростає, що ускладнює переміщення громадян, в першу чергу невакцинованих. Коли буде пік пандемії і що відбувається?

Тим часом, Київ наближається до «червоної зони» карантину. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у столиці оголосять «червону зону» карантину через поширення коронавірусу. Якими будуть обмеження?

Про шок, тромби, міокардит і тих, хто перехворів: провідні лікарі відповідають на запитання про вакцинацію

Педагогів і держслужбовців до кінця листопада зобов’язали щепитися від коронавірусу. Інакше відсторонять від роботи без збереження заробітної плати. У деяких закладах освіти на Донеччині це спровокувало супротив, у деяких, навпаки, охоче щепилися усі вчителі.

Однак і у супротивників, і у прибічників щеплень є чимало запитань до лікарів. Ці запитання Радіо Донбас.Реалії поставило провідним фахівцям, які працюють із COVID-19.

Путін стурбований зближенням України з НАТО і тиснутиме різними методами – експерти

До України надходить чергова партія військової допомоги від США: вона прибула після візиту до Києва очільника Пентагону Ллойда Остіна. Американська підтримка України та її зближення з НАТО викликали стурбованість президента Росії Володимира Путіна, який назвав цю тенденцію «загрозою для Росії». Як ставитися до його заяв? Думки про це зібрало Радіо Свобода.

Герой України Василь Тарасюк: про підбитий російський танк, бої під Авдіївкою, поранення і зміни в ЗСУ

Василь Тарасюк – наймолодший військовий нагороджений званням Герой України. Орден «Золота зірка» отримав у 23 роки. Зараз йому 27 і у Збройних силах він уже не служить. Причиною звільнення з 72-ї бригади стало поранення. Його боєць отримав, намагаючись знешкодити російський танк. Протистояння відбувалось на позиціях, відбитих у бойовиків взимку 2017 року поблизу Авдіївки. Участь в цій наступальній операції також в послужному списку Тарасюка. Про бойові дії на Донбасі, нагороду, звільнення і зміни, які відбулись в українській армії за цей час Василь розповів в інтерв'ю проекту «Донбас.Реалії».

«Батько наш – Бандера» – звучить від Львова до Донеччини. Школярки зі Львова не очікували такої реакції

Від Львова до Донеччини молодь підхопила фрагмент пісні – Батько наш – Бандера, Україна - мати. Ми за Україну будем воювати» – і цей флешмоб набуває дедалі більшої популярності у Twitter, TikTok та Instagram.

Все почалося із відео, у якому четверо львівських школярок заспівали цю пісню у класі, започаткувавши таким чином флешмоб і спричинивши шквал обурень у російському інформаційному просторі.

Чому патріотична пісня стала популярною серед української молоді і вже не вперше так рознервувала російські і проросійські сили? Як народилась ця пісня? Читайте.

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50 відтінків осені в Карпатах

І наостанок – фотокореспондет Радіо Свобода Сергій Нужненко зібрав 50 відтінків цієї осені із Карпат. Насолоджуйтеся зафіксованими кадрами, бо на одній з найвищих вершин, горі Піп Іван Чорногірський, вже вдарив мороз і намело снігу.

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