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Держдепартамент США відніс росіян, які хочуть отримати візу, до «бездомних національностей»

Будівля посольства США у Москві

Росіяни, які хочуть отримати американську візу, віднесені Держдепартаментом США до «бездомних». Про це йдеться у роз’ясненні зовнішньополітичного відомства.

На сайті пояснюється, що до цієї категорії належать громадяни країн, де Сполучені Штати не мають консульського представництва, або ж політична чи безпекова ситуація в країні є нестабільною та невизначеною, через що консульський персонал не уповноважений обробляти запити на візи.

Росіянам радять звертатися за візами до консульських центрів США в Варшаві.

Загалом до цього списку Вашингтон відніс, окрім Росії, ще дев’ять країн: Кубу, Еритрею, Іран, Лівію, Сомалі, Південний Судан, Сирію, Венесуелу та Ємен.

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