Дипмісії США в Росії звільнять 182 росіян через рішення місцевої влади

Сполучені Штати звільнять 182 російських співробітника зі своїх дипломатичних місій у Росії через заборону наймати на роботу місцевих громадян. Про це скорочення повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен 30 липня.

За словами Блінкена, США висловлюють жаль з приводу дій уряду Росії, але продовжуватимуть тримати курс на передбачувані та стабільні відносини.

«Невдалі заходи відчутно позначаться на діяльності місії США в Росії, в тому числі, можливо, на безпеці наших співробітників та нашій можливості брати участь у дипломатичних відносинах із російським урядом», – мовиться у заяві державного секретаря.

Указ Путіна дозволяє російському уряду вирішувати, скільки людей, які не мають громадянство країни-роботодавця, можуть працювати в її дипломатичних представництвах на території Росії. Російський уряд вирішив, що США не можуть найняти жодного такого працівника.

Згідно з указом Путіна, звільнення громадян має оформлятися згідно з російським трудовим законодавством. Скорочення штату в загальному випадку гарантує людям, які втратили місце роботи, виплату одного середньомісячного заробітку.

Багато іноземних посольств, консульств і культурних центрів, що працюють в Росії, наймають місцевих співробітників на технічні та адміністративні посади, в діловодство, радниками чи юристами.