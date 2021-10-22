«Три освіти, сильна і красива»: що відомо про Галину Гатчінс, яку застрелив на зйомках Алек Болдуїн

Галина Гатчінс, кінооператорка, громадянка України, загинула у США під час зйомок художнього фільму Rust («Іржа») внаслідок вогнепального поранення. Постріл здійснив продюсер і головний герой фільму, голлівудський актор Алек Болдуїн. Радіо Свобода поспілкувалося із родичем загиблої і зібрало інформацію про неї.

Що сталося?

У США, на ранчо біля Санта-Фе, штат Нью-Мексико, голлівудська зірка Алек Болдуїн знімає фільм Rust («Іржа»).

Це вестерн. Алек Болдуїн грає і головного героя, а головною кінооператоркою фільму була українка Галина Гатчінс. Про неї писали як про нове явище

Під час зйомок сцени, де головний герой стріляє, у зброї, з якою знімався Болдуїн, виявилися бойові патрони. Постраждали режисер і кінооператорка.

Представник компанії, яка веде зйомки фільму, повідомив виданню The Hollywood Reporter, що 42-річна головна операторка Галина Гатчінс померла дорогою в лікарню.

Поранення отримав і 48-річний режисер Джоел Соуза. Він шпиталізований у критичному стані.

Розпочалося розслідування, поліція вже допитала Болдуїна та інших учасників зйомок.

Міністерство закордонних справ України вже отримало підтвердження того, що Галина Гатчінс мала українське громадянство.

«Генеральне консульство України в Сан-Франциско з’ясовує обставини та взаємодіє з американськими правоохоронцями в контексті розслідування. Консули також встановлюють зв’язок із рідними українки, щоб надати необхідну консульську і правову допомогу», – повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

Хто така Галина Гатчінс?

Радіо Свобода розшукало родича Галини Гатчінс (дівоче прізвище Андросович) в Україні і розпитало про неї.

Іван Андросович, викладач аграрного університету в Києві, троюрідний брат Галини Гатчінс.

– Я шокований тим, що сталося. Намагався додзвонитися до батьків Галі, вони живуть окремо, але весь час зайнято...

Галина народилася у родині військового моряка у селі Городець, що на Житомирщині. Мама – Ольга, сестра – Світлана.

Батько служив у Мурманську і родина там довго жила, а потім повернулася в Україну.

У Галі ще тоді я помітив великі здібності. Я б сказав, вона мала фізико-математичний склад розуму. Без проблем вступила на факультет «економіка підприємства» вишу, де я викладав і викладаю. Дуже добре вчилася, була старостою. У 2001 році Галя закінчила аграрний університет з відзнакою.

Розумієте, вона така – вона завжди хотіла чогось більшого. Самостійно вивчила англійську, подавалася на американську green card і врешті поїхала в США.

Через деякий час повернулася і вступила на міжнародну журналістику до Київського університету імені Шевченка. Успішно закінчила навчання і знову поїхала у США.

Там теж вчилася...І через деякий час запросила мене на весілля...

Я подякував і пожартував, що «ти хоч не дідуся там собі знайшла». А вона ж справжня красуня. І гарну пару собі знайшла, такий хороший хлопець, на пару років старший за неї.

Ми спілкувалися, коли вони приїздили в Україну, коли Галина прилітала перевідати батьків.

Вона така, дуже сильна, знаєте. Цілеспрямована. Вона чітко бачила своє майбутнє, жила цими своїми проєктами...



Як повідомляється на офіційному сайті Галини Гатчінс: