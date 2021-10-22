Загибла у США операторка мала громадянство України – МЗС

Міністерство закордонних справ заявляє, що отримало підтвердження належності Галини Гатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства.

«Генеральне консульство України в Сан-Франциско з’ясовує обставини та взаємодіє з американськими правоохоронцями в контексті розслідування. Консули також встановлюють зв’язок із рідними українки, щоб надати необхідну консульську і правову допомогу», – повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше стало відомо, що в США під час зйомок вестерну загинула операторка родом з України і важко поранений режисер. У них випадково вистрілив голлівудський актор Алек Болдуїн.

Представник компанії, яка веде зйомки фільму, повідомив виданню The Hollywood Reporter, що інцидент стався під час зйомок сцени, в якій Болдуїн стріляв зі зброї, що мала бути заряджена холостими патронами.

42-річна головна операторка Галина Гатчінс померла по дорозі в лікарню. 48-річний режисер Джоел Соуза шпиталізований у критичному стані.

Що саме сталося на майданчику і чому зброя вистрілила, невідомо. Поліція розслідує, як саме використовували зброю. Зйомки фільму зупинені на час розслідування.

Поліцейські вже допитали Болдуїна. Звинувачення у цій справі нікому не висували, ніхто не арештований.

Кіногрупа знімала фільм Rust («Іржа») на ранчо біля Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Алек Болдуїн не тільки виконує головну роль, а й виступає як продюсер фільму.

Згідно з біографією на її сайті, 42-річна Гатчінс – родом з України, виросла на радянській військовій базі за Полярним колом, колись працювала журналісткою-розслідувачкою в Європі, вивчала журналістику в Києві і кінематографію в США. Часопис American Cinematographer у 2019 році називав її «зіркою, що сходить» індустрії кіно.