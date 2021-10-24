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В Альбукерке пройшла панахида за загиблою українською кінематографісткою – відео

В Альбукерке пройшла панахида за загиблою українською кінематографісткою – відео
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В Альбукерке пройшла панахида за загиблою українською кінематографісткою – відео

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Панахида за загиблою кінематографісткою Галиною Хатчінс пройшла 23 жовтня у місті Альбукерке, штат Нью-Мексико. У церемонії прощання взяли участь рідні та колеги загиблої кінооператорки. Хатчінс померла внаслідок вогнепального поранення під час зйомок вестерну.

Громадянка України, відома американська кінооператорка, Галина Хатчінс загинула 21 жовтня під час зйомок художнього фільму Rust («Іржа»), внаслідок вогнепального поранення. Постріл здійснив продюсер і виконавець головної ролі фільму – голлівудський актор Алек Болдуїн. Слідство з'ясовує – як у реквізитну зброю могли потрапити бойові патрони.
Учасники панахиди запалили свічки. Дехто тримав банери з написом «Безпека на знімальному майданчику», оскільки досі незрозуміло, як таке могло статися. (Відео Reuters)

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