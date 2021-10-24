Громадянка України, відома американська кінооператорка, Галина Хатчінс загинула 21 жовтня під час зйомок художнього фільму Rust («Іржа»), внаслідок вогнепального поранення. Постріл здійснив продюсер і виконавець головної ролі фільму – голлівудський актор Алек Болдуїн. Слідство з'ясовує – як у реквізитну зброю могли потрапити бойові патрони.

Учасники панахиди запалили свічки. Дехто тримав банери з написом «Безпека на знімальному майданчику», оскільки досі незрозуміло, як таке могло статися. (Відео Reuters)

