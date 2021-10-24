У Карпатах – сніг та мороз

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост інформує, що вранці 9 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -9 градусів Цельсія.

«Станом на 10:40 24.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -6°С, вітер південно-західний 3м/с, хмарно з проясненнями», – мовиться у повідомленні.

На оприлюдненому у фейсбуці фото видно, що гору вкриває сніг.

Раніше синоптики попередили, що 24 жовтня погоду в Україні визначатиме холодне повітря, яке прийде з півдня Скандинавії.

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