Синоптики прогнозують теплі і вітряні четвер-п’ятницю, далі – похолодання

В Укргідрометцентрі повідомили, що у четвер та п’ятницю в Україні пануватиме доволі тепла, але вітряна погода.

«Напрямок вітру із південних широт, тому він принесе до нас теплу повітряну масу і стовпчики термометрів поповзуть вгору, забезпечуючи нам доволі теплі четвер та п’ятницю. Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура вночі 4-9 тепла, у східних областях місцями 0-3° тепла; вдень 13-18°, на заході країни до 20°», – йдеться в повідомленні.

Синоптики пояснюють: пориви вітру спричинені тим, що територія України перебуватиме на межі протистояннь поля низького тиску із півночі та високого – з півдня.

Синоптик Наталка Діденко додає у фейсбуці, що пізно ввечері у четвер у західних областях (окрім Тернопільської та Хмельницької) подекуди з’явиться невеликий дощ. Вона вказує, що у Києві 21 жовтня очікується сильний вітер, ймовірно, до штормових поривів, 15-18 м/с. Із 23 жовтня в Україну почне заходити «серйозне похолодання», каже Діденко.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура для жовтня 2021 року передбачається 7-12°, в Карпатах 6-7°. Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.