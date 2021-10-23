В Україну йде похолодання – синоптики

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме холодне повітря, яке прийде з півдня Скандинавії, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у неділю в Україні без опадів, лише вдень на Приазов’ї можливий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

У Києві в неділю без опадів, температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.

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За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура для жовтня 2021 року передбачається 7-12°, в Карпатах 6-7°. Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.