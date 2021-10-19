Фото на Червоній площі й анекдот про «бандерівців»: Стерненко про бойкот торгової марки невістки Кернеса

В Україні оголосили бойкот продукції торгової марки Yaro, власницею якої є невістка колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса Юлія Привалова. Від продажу продукції торгової марки відмовилися найбільший інтернет-магазин Rozetka, мережа супермаркетів «Сільпо» і кафе Idealist, повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Невістка колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса і власниця торгової марки Yaro – Юлія Привалова, виклала в інстаграмі фотографію із Червоної площі в Москві.

На фото вона зі своїм чоловіком – сином Кернеса Данилом Приваловим. У коментарях під постом деякі читачі обурилися тим, що родичі українських політиків поїхали в Москву, деякі назвали їх «сепаратистами». На це Привалова відреагувала анекдотом про «двох бандерівців».

Цей допис прокоментував у твітері одеський активіст Сергій Стерненко.

«Невістка Кернеса, сестра нардепа з «Слуги народу» Козака і дочка мера міста Сокиряни. Вона ненавидить Україну і любить окупантів. Виклала фото з Москви з українофобським анекдотом», – написав Стерненко.

За словами Стерненка, Привалова є власницею ТМ Yaro. Активіст закликав українців бойкотувати кондитерські вироби цієї торгової марки.

За його інформацією, найбільший український інтернет-магазин Rozetka вже «зняв з продажу всю продукцію ТМ Yaro». Слідом за цим від продажу продукції торгової марки, нібито, відмовилися також мережі супермаркетів «Сільпо» і кафе Idealist.

У відповідь на це в компанії заявили, що вони «відчувають необхідність виділити ряд факторів», які дозволяють їм «не погоджуватися із низкою звинувачень і вірусних інформаційних атак, які наповнили сторінки соцмереж останні дні».

У Yaro стверджують, що ідея компанії «з самого першого дня її заснування була суто українською».

Юлія Василівна Привалова, за даними проєкту «Центру протидії корупції», є донькою чинного мера міста Сокиряни Василя Козака, рідною сестрою народного депутата з фракції «Слуги народу» Володимира Козака і дружиною сина колишнього Харківського міського голови Геннадія Кернеса – Данила Привалова.