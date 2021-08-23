У Харкові відкрили меморіальну дошку Геннадію Кернесу

Покійному колишньому міському голові Харкова Геннадію Кернесу 23 серпня у місті на будівлі Харківської міської ради відкрили меморіальну дошку.

«На пам’ятному знакові зображено портрет легендарного градоначальника і знакові місця, які він відкривав, зокрема, парк імені Горького, пам’ятник Незалежності, 30-та станція метро «Перемога», Регіональний центр послуг», – йдеться в повідомленні на сайті Харківської міськради.

Як повідомив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, автором меморіальної дошки став місцевий скульптор Олександр Рідний, який подарував її місту.

Раніше Геннадію Кернесу, який тричі обирався міським головою, було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Харкова» (посмертно).



16 грудня 2020 року міський голова Харкова Геннадій Кернес помер на 62-му році життя у клініці в Берліні, де проходив лікування після ускладнень від COVID-19.

Обов’язки мера Харкова нині виконує секретар міської ради Ігор Терехов.

Позачергові вибори харківського міського голови планують провести 31 жовтня.