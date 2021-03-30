Рада призначила вибори міського голови Харкова і позбавила повноважень двох депутатів

Верховна Рада України призначила на 31 жовтня 2021 року вибори міського голови Харкова ­– замість померлого Геннадія Кернеса. За це рішення проголосували 249 депутатів.

Також парламент позбавив повноважень двох депутатів, які перейшли на іншу роботу.

Мандат склали член фракції «Слуга народу» Олександр Скічко та представник групи «За майбутнє» Ігор Колихаєв.

Скічко вже понад два місяці, від 29 січня, є головою Черкаської облдержадміністрації, а Колихаєв 15 листопада 2020 року був обраний міським головою Херсона.