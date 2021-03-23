У Раді зареєстрований проєкт постанови про вибори мера Харкова 31 жовтня

У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про призначення позачергових виборів харківського міського голови на неділю, 31 жовтня 2021 року.

Як йдеться на сайті парламенту, дата реєстрації документа – 22 березня. Автори проєкту постанови – народні депутати з фракції «Слуга народу» – голова парламентського комітету з питань організації державної влади Андрій Клочко та його заступник Аліна Загоруйко.

Раніше 17 березня парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді призначити позачергові вибори Харківського міського голови на 31 жовтня.

16 грудня 2020 року міський голова Харкова Геннадій Кернес помер на 62-му році життя у клініці в Берліні, де проходив лікування після ускладнень від COVID-19.

Харківська міська рада на сесії 24 лютого ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень померлого міського голови.

Обов’язки мера Харкова нині виконує секретар міської ради Ігор Терехов.

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