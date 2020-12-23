У Харкові поховали мера Геннадія Кернеса

Мера Харкова Геннадія Кернеса пообіді у середу поховали на міському кладовищі №2, на алеї почесних мешканців міста.

Місце поховання Кернеса розташоване неподалік могили застреленого під час полювання депутата Євгена Кушнарьова.

Після кількатисячного числа охочих попрощатися з Кернесом в оперному театрі, безпосередньо на цвинтарі були кілька сотень людей, біля могили – рідні, близькі та міські чиновники.

Раніше сьогодні вранці відбувалося відспівування в Благовіщенському соборі і церемонія прощання у фойє Харківського національного академічного театру опери і балету імені Лисенка, куди вишикувалися довгі черги охочих із ним попрощатися. У поліції нарахували таких понад 100 тисяч. У черзі люди чекали по 1-2 години. Попрощатися з Кернесом до Харкова прибули численні політики, серед яких і мер Києва Віталій Кличко.

Геннадій Кернес, який тривалий час лікувався від наслідків коронавірусного захворювання COVID-19, помер у ніч на 17 грудня в клініці «Шаріте» в Німеччині. Тіло Кернеса доправили до Харкова 21 грудня.

61-річний Геннадій Кернес, який був міським головою Харкова й раніше, з 2010 року, і мав вкрай суперечливу репутацію, ще в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування за кордон – за деякими повідомленнями, в досить серйозному стані.