Тіло Кернеса повернуть до Харкова сьогодні увечері – секретар міськради

Літак із тілом обраного мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер у Німеччині, прибуде до приблизно о 19 годині 21 грудня. Про це на брифінгу в понеділок сказав секретар міської ради Ігор Терехов.

«Ми очікуємо на прибуття з Берліну літака з тілом Геннадія Адольфовича орієнтовно о 19:00. Похорон, як я вже казав раніше, 23 числа, це середа. В нас буде відспівування в Благовіщенському соборі вранці, потім прощання з Геннадієм Адольфовичем буде у фоє Харківського оперного театру з 9 години 23 числа до 13 години. Після чого він буде похований на Другому кладовищі», – сказав він.

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За очікуваннями Терехова, на похорон Кернеса приїде велика кількість людей, в тому числі з інших міст. Він додав, що рух центром міста буде обмежений у середу.

«Ми розуміємо, що це робочий день. У нас буде оголошений траур. Відповідне розпорядження я підпишу. Вулиця Сумська буде частково закрита... Попросимо водіїв утриматися від проїзду до центральної частини міста. Рух до кладовища, від Благовіщенського собору, по вулиці Сумській до 16:00 буде частково перекрита», – зазначив він.

Раніше Ігор Терехов вже зазначав, що в день похорон мера Харкова можливі обмеження руху.

Коли про смерть Геннадія Кернеса стало відомо 17 грудня, в Харкові оголосили триденну жалобу на 17, 18 і 19 грудня. Пізніше інформацію на сайті Харківської міськради оновили, скоротивши жалобу до двох днів 17 і 18 грудня.

Геннадій Кернес, який тривалий час лікувався від наслідків коронавірусного захворювання COVID-19, помер у ніч на 17 грудня в клініці в Німеччині, де він майже три місяці перебував на лікуванні.

61-річний Геннадій Кернес, який був міським головою Харкова й раніше, з 2010 року, і мав вкрай суперечливу репутацію, ще в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини – за деякими повідомленнями, в досить серйозному стані.