У Харкові повідомили, коли і як будуть ховати Кернеса

У міській раді Харкова повідомили, коли і як будуть ховати померлого днями від наслідків COVID-19 міського голову Харкова, обраного також на наступний термін, Геннадія Кернеса.

Як повідомив низці українських засобів інформації секретар міської ради Ігор Терехов, який тепер за відсутності мера буде виконувати його обов’язки, церемонія прощання і похорон відбудуться 23 грудня, в середу.

Прощання відбудеться зранку в фоє Оперного театру, поховають Кернеса на алеї почесних харків’ян Другого міського кладовища Харкова.

А на відспівування Кернеса в православному Благовіщенському соборі доступ буде обмежений через карантинні обмеження.

У день прощання також планують частково перекрити рух транспорту в місцях, де будуть відбуватися заходи.

За словами Терехова, тепер у Харкові розглядають можливість назвати на честь Кернеса вулицю чи й проспект і встановити йому пам’ятник.

Раніше дату поховання Кернеса точно не називали, бо не було відомо, коли через карантинні обмеження його тіло зможуть повернути з Німеччини, де він і помер у лікарні.

Тепер очікують, що його тіло доставлять до Харкова літаком 21 грудня. За словами Терехова, витрати за це відшкодує родина Кернеса.

Коли про його смерть стало відомо 17 грудня, в Харкові оголосили триденну жалобу на 17, 18 і 19 грудня. Пізніше інформацію на сайті Харківської міськради оновили, скоротивши жалобу до двох днів 17 і 18 грудня.

Геннадій Кернес, який тривалий час лікувався від наслідків коронавірусного захворювання COVID-19, помер у ніч на 17 грудня в клініці в Німеччині, де він майже три місяці перебував на лікуванні.

61-річний Геннадій Кернес, який був міським головою Харкова й раніше, з 2010 року, і мав вкрай суперечливу репутацію, ще в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини – за деякими повідомленнями, в досить серйозному стані.

Тим не менше, він був кандидатом на цю ж посаду на місцевих виборах в Україні 25 жовтня і, як заявила виборча комісія 4 листопада, був обраний на неї втретє, отримавши понад 60 відсотків голосів.

7 листопада від його імені і з його електронним підписом надійшла електронна заява, яка стала підставою для його реєстрації як знову обраного міського голови заочно.

Мерія Харкова і соратники Кернеса майже до останнього моменту стверджували, що в нього все добре і він найближчим часом повернеться до Харкова.