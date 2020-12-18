Харків – у жалобі за Кернесом. Хто керуватиме містом далі?

У ніч на 17 грудня у берлінській клініці Шаріте помер мер Харкова Геннадій Кернес. Міський голова проходив там лікування від коронавірусу і супутніх ускладнень з середини вересня. Його друзі нещодавно заявляли, що мер оговтується і ось-ось обіцяли його повернення в Україну. Однак вночі серце Кернеса зупинилося. Хто займе його місце і чи готується Харків до перевиборів?