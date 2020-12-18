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18 грудня 2020, Київ 16:18
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Харків – у жалобі за Кернесом. Хто керуватиме містом далі?

Харків – у жалобі за Кернесом. Хто керуватиме містом далі?
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Харків – у жалобі за Кернесом. Хто керуватиме містом далі?

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У ніч на 17 грудня у берлінській клініці Шаріте помер мер Харкова Геннадій Кернес. Міський голова проходив там лікування від коронавірусу і супутніх ускладнень з середини вересня. Його друзі нещодавно заявляли, що мер оговтується і ось-ось обіцяли його повернення в Україну. Однак вночі серце Кернеса зупинилося. Хто займе його місце і чи готується Харків до перевиборів?

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