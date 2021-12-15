У Харкові хочуть встановити «динамічний» пам’ятник Кернесу

У Харкові встановлять пам’ятник колишньому міському голові Геннадію Кернесу, повідомила 15 грудня міська рада.

«Скульптор Олександр Рідний працює над пам’ятником Харківському міському голові у 2010-2020 роках Геннадію Кернесу. Монумент встановлять на місці поховання Геннадія Кернеса на міському цвинтарі №2», – йдеться в повідомленні.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, монумент «передаватиме характер харківського градоначальника».

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«Було кілька варіантів, і обрати один із них – складне завдання, бо Геннадій Адольфович був багатогранною особистістю. Кожен із проєктів, який ми розглядали, має право на життя. Пам’ятник має бути динамічним, адже суть Геннадія Адольфовича – це постійний рух, робота, перетворення. Тому ми обрали той монумент, який відповідає його характеру», – сказав Терехов.

Він уточнив, що Геннадій Кернес буде зображеним таким, що йде. Спочатку пам’ятник виготовлять у глині, щоб, якщо знадобиться, внести корективи.

Раніше Геннадію Кернесу, який тричі обирався міським головою, було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Харкова» (посмертно).

У серпні на будівлі Харківської міської ради відкрили меморіальну дошку Кернесу.



16 грудня 2020 року міський голова Харкова Геннадій Кернес помер на 62-му році життя у клініці в Берліні, де проходив лікування після ускладнень від COVID-19.

Після замаху на нього в квітні 2014 року Кернес пересувався на інвалідному візку.