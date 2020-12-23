Велике прощання: хто приїхав на поховання Кернеса

Перекрите місто, кілометрова черга до ХНАТОБу та ціла низка політиків. Так 23 грудня проводжали в останню путь мера Харкова Геннадія Кернеса.

Від самого ранку центр Харкова був перекритий. Громадський транспорт на пів доби змінює свої маршрути, по всьому місту чергує поліція. Так Харків готується до прощання із мером Геннадієм Кернесом.

Із 7:00 ранку мера відспівували у Благовіщенському соборі, який належить УПЦ (МП). Служба пройшла у закритому режимі, лише для родичів та близьких Кернеса. Щоправда, з собору вели пряму трансляцію силами телеканалу, який зазвичай транслює засідання міської ради. Біля собору та біля театру опери та балету були встановлені екрани, біля яких збиралися люди.

Відспівували Геннадія Кернеса російською мовою:

О 9:00 тіло Геннадія Кернеса привезли до Харківського національного академічного театру опери та балету. Кортеж із кількох десятків автомобілів у супроводі поліції проїхався центром міста.

Тіло Кернеса везли у катафалку, який міська рада придбала пів року тому за більш ніж 5 мільйонів гривень.

Фірма, яка продала VIP-катафалк Volvo V90 Nilsson 3-D Hearse КП «Ритуал» належить депутату міської ради, другу Геннадія Кернеса Ігорю Аріху.

ХНАТОБ від самої ночі був в оточенні поліції. Пильнували безпеку заходу близько 400 поліцейських

Охочих попрощатися із мером Харкова було досить багато. Представники Головного управління Національної поліції в Харківській області нарахували понад 100 тисяч людей.

Черга харків'ян вишикувалася вздовж вулиці Сумської до майдану Свободи. Можливості віддати останню шану Кернесу чекали по 1-2 години.

До театру людей пускали невеликими групами, через один вхід. Для VIP-персон звільняли дорогу.

Одним із перших попрощатися із Кернесом прибув колишній мер Харкова, а потім голова Харківської обласної адміністрації Михайло Добкін.

Із журналістами Михайло Добкін спілкувався неохоче, висловив свої співчуття рідним та близьким Кернеса та попросив у нього вибачення.

«Справи говорять більше, ніж слова. Я православна людина і коли хтось йде з близьких, з тих людей, з якими ти мав стосунки... Звичайно ж, я десь щось робив, що вимагало вибачення. Я не зміг зайнятися цим за життя і зайнявся після смерті. Я думаю, він мене пробачив», – сказав Михайло Добкін.

Також на церемонію прощання прибули бізнесмен, народний депутат Вадим Новинський та експарламентарій Євгеній Мураєв. На церемонію вони прибули разом.

Всередині ХНАТОБу біля труни майже невідступно перебував бізнесмен Павло Фукс, який був близьким другом Геннадія Кернеса. Саме він 17 грудня першим повідомив про смерть мера Харкова у своїх соціальних мережах

Прощатися із Геннадієм Кернесом прибули мери трьох українських міст. Мер Одеси Геннадій Труханов, мер Києва Віталій Кличко та очільник Дніпра Борис Філатов.

Віталій Кличко під час розмови із журналістами сказав, що його спілкування із Кернесом було виключно про розвиток міст, та заявив, що на створення парку «Наталка» у Києві його надихнув один із харківських парків.

«Мої особисті стосунки. Я пам'ятаю, багато разів ми сварилися, хто збудує кращі центри адміністративних послуг, чи Київ, чи Харків. Таке, знаєте, змагання, хто зможе надати кращий сервіс у наших містах. Безумовно, хтось неоднозначно ставиться, але переважна більшість харків'ян показують, як вони ставляться. Враховуючи те, що у Харкові порядок, і з Харкова є у чому брати приклад», – сказав Кличко.

З'явився на церемонії прощання і голова ОПЗЖ Юрій Бойко.

Останніми із політичних візитерів стали представники партії «Слуга народу». На прощання із мером прийшли представники депутатського корпусу обласної ради на чолі із новопризначеною очільницею ХОДА Айною Тимчук.

Прощання із Геннадієм Кернесом мало тривати до 13:00, утім, рішенням організаційного комітету час прощання було продовжено на годину, бо усі охочі не змогли потрапити до будівлі ХНАТОБу.

Жоден із опозиційних до Кернеса харківських політиків на громадську панахиду не прийшов. Напередодні Радіо Свобода поспілкувалося із депутатом міської ради Дмитром Булахом, відомим харківським активістом-антикорупціонером та багаторічним опонентом Кернеса.

В інтерв'ю Булах зазначив, що співчуває родині Кернеса, але наголосив, що ідеалізувати його фігуру не варто, адже, за його словами, після 10 років правління містом Геннадій Кернес залишив у спадок містянам зруйновану інфраструктуру та борги.

«Кернес подобався пересічним громадянам, але ця людина «обезжирила» моє місто, Це людина, яка набрала кредитів під свої вітрильні проєкти, і ці кредити нам всім доведеться повертати. Людина дуже мало вкладала в інфраструктуру міста, в те, що забезпечує його життя, у водовідведення, у теплокомунікації, ступінь зносу тепломереж 90%, і це найближчим часом може призвести до техногенних катастроф», – зазначив Булах

О 14:00 труну із тілом Геннадія Кернеса винесли з будівлі ХНАТОБУ. Люди, що чекали біля театру, проводили мера аплодисментами.

Геннадія Кернеса поховали на міському цвинтарі N2, на алеї почесних харків'ян, неподалік від могили одного з очільників Харкова Євгена Кушнарьова.