Харківська міськрада припинила повноваження померлого Кернеса як мера

Харківська міська рада на сесії в середу ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень померлого міського голови Геннадія Кернеса.

«Узяти до відома факт смерті харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича 16 грудня 2020 року, у зв’язку з чим вважати достроково припиненими з дня смерті повноваження харківського міського голови», – йдеться в тексті рішення.

У документі вказано, що копію рішення секретар міськради Ігор Терехов має скерувати до Верховної Ради.

Стаття 79 закону «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, серед яких і смерть мера. При цьому в законі акцентується на тому, що його повноваження припиняються з дня ухвалення відповідною радою рішення, яка бере до відома зазначений факт.

16 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер на 62-му році життя у клініці в Берліні, де проходив лікування після ускладнень від COVID-19. Обов’язки мера Харкова нині виконує секретар міської радаи Ігор Терехов.