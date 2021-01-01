Добкін заявив, що йде в мери Харкова

Колишній голова Харківської ОДА і екснародний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін заявив, що йде у мери Харкова після смерті Геннадія Кернеса.

«Всупереч всім спекуляціям, Харківська міськрада в установленому законом порядку подала звернення до ВР з приводу призначення нових виборів мера у зв’язку зі смертю Кернеса. Так що відтягнути вибори на максимальний термін не вийде», – написав Добкін на сторінці у Telegram.

Він додав: «І так, Добкін йде в мери».

Михайло Добкін і на жовтневих місцевих виборах подавався на цю посаду, але потім зняв свою кандидатуру на користь Кернеса.

Днями секретар Харківської міськради Ігор Терехов анонсував передачу до Верховної Ради звернення з проханням призначити позачергові вибори міського голови. Як повідомляла агенція «Інтерфакс-Україна», Терехов запевняв, що це буде зроблено 31 грудня, як того вимагає законодавство. Чи отримала Верховна Рада таке зверення учора наразі невідомо.

Закон «Про місцеве самоврядування» передбачає, що в разі смерті міського голови, не пізніше ніж на 15-й день, людина, що виконує його повноваження (секретар міськради), звертається до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.

16 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер на 62-му році життя у клініці в Берліні, де проходив лікування після ускладнень від COVID-19.