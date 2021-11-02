«Спадкоємець Кернеса» чи «людина Авакова»? Все, що відомо про Терехова – обраного мера Харкова

Переможця виборів міського голови Харкова Ігоря Терехова називають «спадкоємцем Кернеса» і водночас «людиною Авакова». Його політична кар’єра свідчить про вміння домовлятися з протилежними політичними таборами. Офіційна біографія обраного мера Харкова говорить, що він свою політичну діяльність розпочав 1999 року.

Ігор Терехов народився 14 січня 1967 року в місті Харкові. У 1990 році закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», де отримав кваліфікацію інженера-будівельника.

У 1992–1995 роках Терехов був футбольним арбітром і встиг попрацювати суддею у 22 іграх вищої ліги.

1997 року став головою Ради акціонерів та головою правління – генеральним директором ВАТ «Харківський завод «Кондиціонер».

Заступник Авакова

А вже 1999 року Ігоря Терехова призначили керівником управління з питань підприємництва Харківської міської ради. Пізніше – начальником управління споживчого ринку головного управління економіки та комунального майна міськради.

Арсен Аваков (тоді голова Харківської облдержадміністрації) зробив Ігоря Терехова своїм економічним радником у 2006 році, а через рік – заступником голови ХОДА.

Також 2006-го, ніби то за протекцією того ж Авакова, Терехов балотувався до Верховної Ради за списком партії «Наша Україна», але його 159-й номер виявився непрохідним.

У 2010 році, коли до влади прийшов Віктор Янукович, Арсен Аваков залишив посаду керівника області. Разом з ним пішов також Ігор Терехов і невдовзі перейшов до табору політичних опонентів.

Головою Харківської ОДА призначили Михайла Добкіна, а міським головою Харкова став Геннадій Кернес. У кріслі заступника мера опинився Ігор Терехов. Позицію першого заступника харківського міського голови він посів у 2015 році.

У 2015-му Терехов був обраний депутатом Харківської міської ради 7-го скликання від партії «Відродження», де очолив фракцію «Опозиційний блок «Довіряй ділам».

Соратник Кернеса

У 2020 році знову став депутатом тієї ж міськради, але тепер вже як №2 у списку партії «Блок Кернеса – Успішний Харків». На першому засіданні нового скликання Терехова обрали секретарем міськради.

На посаді секретаря, за відсутності через стан здоров’я переможця виборів мера Генадія Кернеса, Ігор Терехов одразу ставав першою особою самоврядування Харкова. Його кандидатуру на цю посаду підтримали фракції «Блок Кернеса», «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Партія Шарія» та частина депутатів від ОПЗЖ.

Таким чином після смерті Кернеса 17 грудня 2020 року Терехов став виконувачем обов'язків голови міської ради.

Суперник у перегонах за посаду міського голови Харкова Михайло Добкін, під час виборчої кампанії заявляв, що Терехов насправді є «людиною Арсена Авакова».

Що Терехов зберіг відносини з Аваковим, стверджують також журналісти-розслідувачі видання bihus.info. За їхньою інформацією, колишня дружина Ігоря Терехова Олена Винник є однією з власників ТОВ «Кісет». Компанія відома у Харкові, як найбільша мережа МАФів. Іншими співзасновниками «Кісету» є екснародний депутат і бізнес-партнер Арсена Авакова Ігор Котвицький, а також ще одна людина з оточення Авакова – Вадим Бешанов. Крім того, Терехов включив у першу десятку «Успішного Харкова» на виборах до міськради Олену Тоболіну, яка працює у фірмі з бізнес-активів оточення Авакова і Котвицького.

Сам Ігор Терехов щодо своїх зв’язків з Арсеном Аваковим та Геннадієм Кернесом в інтерв’ю виданню «Букви» сказав, що всі вони належали до одного середовища.

«Кернес, я, Аваков, Шумілкін (колишній мер Харкова – ред.) і так далі – це було, як кажуть, одне середовище. Ми харків’яни, і не те що перетинались один з одним – у нас були спільні інтереси», – зауважив Терехов.

За російську та Жукова

Ігор Терехов є супротивником скасування регіонального статусу російської мови: у травні 2021 року він заявив, що Харківська міська рада подасть апеляцію на рішення Харківського окружного адміністративного суду, яким скасували регіональний статус російської мови в місті. Сам він майже не користується українською мовою і лише обіцяє її вивчити. Під час сесії міськради, незадовго до виборів мера, Терехов вперше намагався вести засідання державною мовою.

Ігор Терехов разом із Геннадієм Кернесом виступав за повернення проспекту Петра Григоренка назви «проспект маршала Жукова» всупереч закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів». Але Харківська міськрада тричі програла суди в цій справі.

Сім’я і статки

В Ігоря Терехова три сини від двох шлюбів. За інформацією ЗМІ, він розлучений з обома дружинами.

У декларації від 30 березня 2021 року Ігор Терехов зазначив, що на посаді секретаря міськради заробив за рік близько 1,5 мільйона гривень.

Згідно з документом, він має квартиру у Харкові площею близько 70 квадратних метрів, якою володіє разом з матір'ю. Крім того, орендує квартиру площею 101 квадратний метр, та частину квартири площею близько 30 квадратних метрів, власницею якої є матір Ігоря Терехова.

Також він користується орендованим авто Mercedes-Benz GL 350 CDI 2013 року випуску.

На банківському рахунку Терехова – близько 202 тисяч гривень, але більшість коштів він зберігає у готівці: 151 тисячу доларів, 54 тисячі євро, 135 тисяч гривень.

Щойно обраний міський голова Харкова володіє інвестиційними сертифікатами компанії ТОВ «КУА «Фінекс-Капітал» на суму 15 мільйонів гривень, за купівлю яких, згідно із декларацією, ще винен більше ніж 10 мільйонів гривень.

Також в декларації вказаний швейцарський годинник Omega Speedmaster Automatic вартістю 415 тисяч гривень.