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Добкін планує оскаржити в суді результати виборів у Харкові

Михайло Добкін заявив про «грубі фальсифікації під час голосування та, особливо, під час підрахунку голосів»

Кандидат на посаду міського голови Харкова, колишній голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін заявив, що має намір оскаржити результати позачергових виборів мера, оголошені напередодні.

«Я йду до суду. Тут справа не в «Добкіні з його амбіціями». У нас, у всіх харків’ян, за Терехова вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут уже справа принципу», – написав Добкін у фейсбуці ввечері 1 листопада.

Він заявив про «грубі фальсифікації під час голосування та, особливо, під час підрахунку голосів».

Як повідомила голова міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко ввечері 1 листопада, на позачергових виборах мера Харкова 31 жовтня переміг секретар міськради, кандидат від партії «Блок Кернеса – Успішний Харків!» Ігор Терехов, набравши 50,66% голосів за підсумками підрахунку 100% протоколів.

Найближчий суперник Терехова, Михайло Добкін, за оголошеними даними, набрав майже вдвічі менше голосів – 82 008, або 28,4% (проти 146 240 у Терехова).

Інші кандидати значно відстали.

Громадянська мережа «Опора» заявила про низку порушень на виборах міського голови Харкова.

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