Вибори мера Харкова: явка склала близько 28-29% – міський виборчком

Приблизна явка на виборах мера Харкова склала 28-29%, повідомляє кореспондент Радіо Свобода, який працює у Харкові у день виборів, з посиланням на місцеву виборчу комісію.

«Ми приблизно порахували, це десь 28-29%», – сказала голова Харківської територіальної комісії Олена Матвієнко.

Читайте також: Поліція відкрила кримінальну справу через порушення на виборах мера Харкова

Загалом до списку виборців включили 1 019 175 людей. Але, за даними Матвієнко, на дільницях отримали бюлетені 288 336 людей.

У Харкові на посаду мера претендували 10 кандидатів. Позачергові вибори призначили через смерть у грудні минулого року мера Харкова Геннадія Кернеса. Екзитполи свідчать про перемогу кандидата від «Блоку Кернеса – Успішний Харків» Ігоря Терехова.