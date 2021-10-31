Поліція відкрила кримінальну справу через порушення на виборах мера Харкова

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом порушення на одній із виборчих дільниць Харкова. Про це повідомили в поліції Харківської області 31 жовтня.

Як заявили у відомстві, члени виборчої комісії на дільниці в Київському районі міста «поставили підписи на порожньому протоколі про підрахунок голосів».

«Поліцейські провели огляд місця події. Заступник голови дільничної виборчої комісії добровільно видала два однакових примірника протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. На кожному з них вгорі було написано «зразок». Вказані примірники вилучені під час проведення огляду та поміщені до паперового пакету, який опечатано з підписами учасників слідчої дії», – йдеться в заяві поліції.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про підроблення чи знищення виборчої документації. Санкція передбачає від двох до шести років ув’язнення із забороною на певні посади та види діяльності на термін до п’яти років. Слідчі дії тривають.

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Загалом, станом на 15 годину поліція Харківської області зареєструвала 32 повідомлення про ймовірні порушення виборчого законодавства.

Тим часом на окрузі 197 (Черкаська область), де тривають проміжні вибори народного депутата, поліція повідомляє про 21 повідомлення про порушення на 15 годину. Правоохоронці склали один адміністративний протокол про правопорушення. Він стосується порушення заборони на агітацію в день виборів.

На окрузі №184 у Херсонській області станом на 16 годину відомо про вісім повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

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«За останні чотири години в підрозділах поліції зареєстрували повідомлення про незаконну агітацію, фотографування бюлетеня, видачу бюлетеня без оригіналу паспорту та вкидання в урну однією особою двох бланків бюлетенів. Наразі вказані інформації ретельно перевіряються», – заявляють у відомстві.

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 13:00 явка на позачергових виборах мера Харкова склала 12,8%.

Явка на 184 окрузі станом на 12 годину складала 11,94%, на 197-му – 12,32%.

Радіо Свобода у неділю проведе ефір, присвячений виборам мера Харкова. Початок о 19:45.