«Крісло нардепа в обмін на посаду голови ОДА». Про кадрові рокіровки та довибори до ВР на Херсонщині

31 жовтня у 184 виборчому окрузі з центром у Новій Каховці відбудуться проміжні вибори до Верховної Ради України. Майже рік цей округ не мав свого представника у парламенті через те, що тодішнього народного депутата Ігоря Колихаєва обрали міським головою Херсону. Боротьба за крісло нардепа від 184 округу принесла Херсонщині неабияку несподіванку – за декілька днів до виборів головного конкурента провладного кандидата (і за сумісництвом очільника області) призначили… головою Херсонської ОДА.

Про кандидатів, «клонів» та «клонів»-кандидатів

Якщо про висування кандидатом у нардепи від «Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» її керівника та заступника голови Херсонської обласної ради Геннадія Лагути було відомо майже одразу після оголошення довиборів, то кандидат від провладної «Слуги народу» певний час залишався невідомою «темною конячкою». Лагуту одразу називали фаворитом виборів через те, що він балотувався від знаної в окрузі «Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити». Саме від Каховського та Бериславського районів Херсонщини аграрний бізнесмен Колихаєв у 2019 році обрався народним депутатом. Тоді це був єдиний округ на Херсонщині, де переміг не представник «Слуги народу», а кандидат від регіональної партії. Невдовзі Колихаєв залишив крісло нардепа, адже у 2020 році виграв місцеві вибори й став очільником Херсону. Тепер місія піти слідами Колихаєва дісталася Лагуті.

Тільки через десять днів після реєстрації ЦВК кандидата від «Нам тут жити» претендентом на крісло нардепа від «Слуги народу» став тодішній голова Херсонської ОДА Сергій Козир – шахтар з Донецька, який у 2019 році взяв участь у програмі «Ліфт», став спочатку радником патронатної служби голови Херсонської ОДА, потім заступником та тимчасовим виконувачем обов'язків очільника області, замінивши на цій посаді Юрія Гусєва. 1 березня 2021 року призначений головою Херсонської облдержадміністрації.

Також серед кандидатів: від партії «Європейська солідарність» – заступник директора сільськогосподарського підприємства та депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко, донька ексочільника Херсонщини та колишнього нардепа Юрія Одарченка Катерина Одарченко – кандидатка від політичної партії «Національна платформа», колишній АТОвець Максим Негров – кандидат від «Європейської партії України». Загалом в 184 окрузі балотуються 15 кандидатів. Але на початку перегонів їх було більше – 19. За «давньою» виборчою технологією конкуренти мірялися «клонами». Були зареєстровані одразу декілька пар кандидатів-«двійників»: три Лагути, два Козиря та один Колихаєв. Люди з однаковими прізвищами та іменами як у херсонських кандидатів, але з різними по-батькові. Згодом «клони» почали зніматися з виборів, за «двійників» взялася поліція, відкривши кримінальні провадження. Щоправда, у бюлетені таки залишився один кандидат з ідентичним іменем та прізвищем – безробітний самовисуванець з Івано-Франківська Геннадій Васильович Лагута.

Із конкурентів – у союзники, або про політичний «челендж»

У почервонілій від «ковіду» Херсонщині у самий розпал передвиборчої кампанії кандидати агітували, як могли. Проводили зустрічі, приваблювали «хлібом та видовищами», ходили на базари, об’їздили найвіддаленіші села округу. А 27 жовтня сталося те, про що ходили чутки і не вірилося багатьом. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, перебуваючи на Херсонщині, представив новопризначеного указом президента голову ОДА… Геннадія Лагуту. Сам Лагута на спільному брифінгу заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів та закликав голосувати вже за колишнього очільника ОДА Сергія Козиря.

«В нашій області вже реалізовано багато проєктів завдяки голові обласної державної адміністрації Сергію Козирю. Я дуже вдячний йому за це. Він показав всім нам, як треба працювати та реалізовувати урядові та президентські програми в нашому регіоні. Тому я закликав усіх виборців, і прошу 31 жовтня на довиборах до Верховної Ради по 184 округу прийти і проголосувати за єдиного кандидата від партії «Слуга народу» Сергія В’ячеславовича Козиря. Він не підведе. Він – на своєму рівні, я – на своїй новій посаді будемо служити Херсонщині та все для неї робити», – сказав Лагута.

У парламентській фракції «Слуга народу» одразу заявили, що вже чекають на Сергія Козиря у Верховній Раді «працювати на благо Херсонщини». Київський «десант» політиків спробував пояснити резонансне призначення та кадровий пасьянс серед кандидатів у нардепи.

«Якщо пан Козир вже вирішив йти до парламенту, то він фактично вже ухвалив своє рішення йти з цієї посади. І у нас все одно був «челендж» шукати очільника області. А коли ми знаємо, що є нормальний очільник області (показує на Лагуту), як кандидат, ми бачимо, що він як кандидат проїхав… Ми теж дивимось на його активність вже давно, десь рік тому ми почали спілкуватися. Ми зрозуміли, що це крутий насправді тандем. Якщо ви побачите за останні декілька років, такого не було… Доля склалася, що можна таку зробити зараз конструкцію. Я багато читав: у загальнонаціональній пресі роблять з цього якусь інтригу. Ніякої інтриги взагалі немає. Нам все одно треба шукати нового очільника ОДА, якщо є гарна професійна людина, то в нас завжди так було, тут немає інтриги», – сказав під час брифінгу народний депутат та керівник фракції «Слуга народу» у ВР Давид Арахамія.

Ми дійшли до того, що пан Лагута – очільник області, пан Козир – єдиний кандидат фактично від Херсонщини

«…Ми рахували, що нам потрібен гарний очільник області, який тут, з регіону, який розуміється на регіоні і якого можна призначити. І це не секрет, ми дивилися ще декілька місяців тому на пана Лагуту, адже він ще й заступник голови обласної ради, ми перше, кого дивимось – тих, хто працює на керівних посадах. Саме тому ми дійшли до того, що пан Лагута – очільник області, пан Козир – єдиний кандидат фактично від Херсонщини, можна сказати, на цьому окрузі, вибори пройдуть стабільно, і область отримує стабільність у тому, що є очільник області одразу без ніяких виконувачів обов’язків і так далі. Тому, хто до кого викликав чи не викликав, це не має жодного взагалі сенсу. Тому що головне – що область не втратила керованість, очільника області», – сказав, відповідаючи на запитання журналістів, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Спроба обміняти депутатське крісло на посаду голови ХОДА»

Я впевнений, що результат нам відомий

Одразу після резонансного призначення херсонським сегментом соцмереж поширилися думки про те, що Херсонщиною «розрахувалися» за один депутатський мандат у Верховній Раді та переможця виборів вже «призначили». До того ж, Геннадій Лагута під час брифінгу сказав: «Я впевнений, що результат нам відомий. Народний депутат буде Сергій В’ячеславович Козир».

Голова Херсонської обласної організації Комітету виборців України Дементій Білий називає подібну кадрову рокіровку вкрай сумнівною, з точки зору дотримання стандартів невтручання влади у виборчий процес.

Головний претендент на перемогу напередодні голосування був призначений на посаду голови ХОДА й у відповідь закликав своїх виборців підтримати на виборах представника «Слуги народу». Подібна кадрова рокіровка є вкрай сумнівною, з точки зору дотримання стандартів невтручання влади у виборчий процес

«Чи будуть результати цих виборів відображати електоральні настрої на півдні України? Ні, проміжні мажоритарні вибори можуть відображати потужність та фінансову або організаційну спроможність окремих кандидатів. Наприклад, партія «Слуг народу» продемонструвала, що заради перемоги на виборах готова задіяти великий адміністративний ресурс, підключивши можливості Кабінету міністрів України та президента України заради того, щоб спробувати обміняти депутатське крісло на посаду голови ХОДА. Як відомо, головний претендент на перемогу напередодні голосування був призначений на посаду голови ХОДА й у відповідь закликав своїх виборців підтримати на виборах представника «Слуги народу». Подібна кадрова рокіровка є вкрай сумнівною, з точки зору дотримання стандартів невтручання влади у виборчий процес. З іншого боку, політичне керівництво «Слуги народу» подібним призначенням свого партійного конкурента на посаду голови ХОДА визнало, по-перше, що втратило популярність серед своїх виборців. По-друге, визнало, що регіональна партія користується значною електоральною підтримкою на Херсонщині. Фактично виконавча влада визнала електоральну силу та політичний вплив своїх конкурентів та запропонувала цю силу обміняти на кадрові можливості», – говорить Дементій Білий.

Тож знявся з виборів чи ні?

Написати заяву про відмову балотуватися кандидат може до 18 жовтня. Цей термін вже минув, тому в бюлетенях так і залишиться Геннадій Лагута

«Згідно з законом, написати заяву про відмову балотуватися кандидат може до 18 жовтня. Цей термін вже минув, тому в бюлетенях так і залишиться Геннадій Лагута від «Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити», незважаючи на його публічні заклики голосувати за Сергія Козиря від ПП «Слуга народу» і розповсюдження інформації про те, що він знімається з виборчих перегонів. Поставити штамп «Вибув» навпроти кандидата можна в наступних випадках: припинення громадянства, вибуття кандидата за межі України на постійне проживання, визначення кандидата недієздатним або у випадку смерті. Або якщо суд ухвалив таке рішення», – коментує координатор спостереження за виборами в Херсонській області громадянської мережі «Опора» Євгеній Гладкий.

На 25 жовтня херсонська поліція зареєструвала 43 порушення, які пов’язані з проміжними виборами народного депутата України у 184-му окрузі. За цими фактами поліцейські відкрили 9 кримінальних проваджень, а також склали 12 адміністративних протоколів. Серед них – і звернення спостерігачів «Опори» про можливі порушення з ознаками непрямого підкупу, за що передбачено кримінальну відповідальність. Також, як говорить Гладкий, організація зверталась 4 рази до поліції про можливі порушення, пов'язані з розповсюдженням передвиборчої агітації без вихідних даних, що тягне за собою адміністративну відповідальність.

Як кажуть експерти, наразі є проблеми у дільничних виборчих комісіях – ще не проведені платіжні доручення на оплату палива. Це може стати причиною того, що ДВК не отримають у визначені законом терміни списки виборців та бюлетені для голосування. За інформацією херсонської «Опори», ЦВК про ситуацію повідомлена.