Адмінресурс і підкуп. Що не так на 197-му окрузі?

31 жовтня відбудуться проміжні вибори до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). Народні депутати Ігор Колихаєв та Олександр Скічко достроково припинили свої депутатські повноваження. Перший був обраний мером Херсона, а другого призначили головою Черкаської обласної державної адміністрації. Чим цікаві ці проміжні вибори, які їхні головні інтриги, і які технології використовувались під час виборчої кампанії розберемо на прикладі Черкащини.

Які кандидати?

У боротьбі за мандат народного депутата змагаються 26 кандидатів. 18 і них представляють різні політичні сили, а решта зареєстровані як самовисуванці. На думку політичних оглядачів, яскравого фаворита передвиборчих перегонів назвати складно, і шанси на перемогу мають одразу кілька кандидатів.

Найбільш помітні фігури виборчої кампанії у 197-му окрузі на Черкащині:

уродженець цих місць Віталій Войцехівський , міський голова Золотоноші, який іде на вибори від політичної партії «Слуга народу»;

, міський голова Золотоноші, який іде на вибори від політичної партії «Слуга народу»; його земляк Роман Сущенко, колишній журналіст і політв'язень, що був заарештований у Росії і який балотується від «Європейської солідарності»;

колишній журналіст і політв'язень, що був заарештований у Росії і який балотується від «Європейської солідарності»; киянин і колишній народний депутат Андрій Іллєнко, який представляє «Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

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Останній звернувся до свого політичного суперника Віталія Войцехівського із закликами взяти участь у передвиборчих публічних дебатах, при цьому звинувативши опонента у використанні влади і підкупі електорату.

«Складається враження, що народного депутата нам призначили згори і хочуть вкласти думку, що від нас з вами нічого не залежить. Шалене використання адмінресурсу, тиск на бюджетників, раптове перенесення центру округу з Канева до Золотоноші, де мер провладний кандидат Войцехівський.

Неприхований підкуп у вигляді безкоштовних медоглядів, 400 гривень, які нібито платять за голос», – обурюється Андрій Іллєнко на своїй сторінці у фейсбуці.

Натомість кандидат від «Слуги народу» Віталій Войцехівський у своєму відеоролику звернувся до прихильників і наголосив, що на них виливається «багато бруду і нісенітниць», які є наслідком «безсилля і слабодухості конкурентів».

«Ми вже перші, ми вже переможці, тепер нам треба лише захистити свій результат», – наголосив провладний кандидат.

Чим запам’ֹяталась кампанія?

Виборча кампанія у 197-му окрузі має всі ознаки використання брудних технологій, зауважив у коментарі Радіо Свобода генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. Основні проблеми у цих перегонах:

Активне використання технології двійників. У списках можна побачити повного тезку чинного мера Золотоноші – Віталія Олександровича Войцехівського, киянина, самовисуванця. За цим фактом вже порушили кримінальну справу. Також серед кандидатів є два Владислава Володимировича Голуба. Обидва безпартійні самовисуванці.

Підкуп виборців. Роздача продуктових пакетів виборцям поступово відходить в минуле. На зміну їй приходять більш витончені схеми підкупу голосів.

«Маємо відео, поширене командою одного з кандидатів. На ньому видно, як формується розгалужена мережа агітаторів та спостерігачів на виборах. Є підозри, що вони будуть приводити на дільниці своїх друзів і знайомих.

Укладається трудова угода з людиною, яка нічого не робить, просто отримує винагороду за те, що прийде на дільницю і приведе своїх людей. Ця технологія суттєво спливає на результати виборів», – зауважує Олексій Кошель.

Використання адмінресурсу

Нинішня виборча кампанія на Черкащині не обійшлася без використання сумнозвісного адмінресурсу. Візит до регіону президента Володимира Зеленського за два тижня до дня голосування і супровід у цій поїздці провладного кандидата Віталія Войцехівського є одним з його проявів, каже Олексій Кошель.

На це також звернули увагу у громадянській мережі «Опора».

«Хоча прямої агітації не відбувалося, а сам візит президента був представлений як робоча поїздка, така ситуація має ознаки застосування адміністративного ресурсу. Кандидат був присутній поруч із президентом на прес-брифінгу для ЗМІ. А спільні фото із ревізії критого басейну в Золотоноші опубліковані на сайті президента», – мовиться на сторінці «Опори» у фейсбуці.

Чинна влада не гребує використовувати адмінресурс і цим не відрізняється від своїх попередників. Це найпростіший шлях просувати своїх кандидатів, коли Володимир Зеленський побачив, що ставка на бренд його політичної сили вже не працює, зазначив у розмові з Радіо Свобода політичний експерт Ігор Рейтерович.

«Влада відійшла від попередньої практики, коли вона намагалась відверто підтримувати своїх людей, без врахування думки місцевої еліти. Тут вже роблять ставку на тих представників, які мають відповідні зв’язки і ресурси.

Влада просто надає їм необхідну підтримку для того, щоб вони або йшли від провладної сили або погоджували з владою основні пункти і після обрання або поповнювали лави монобільшості або голосували з нею в унісон»,– наголошує політолог.

Вплив на електоральні настрої

Довибори 31 жовтня будуть останніми, які пройдуть за мажоритарною системою. Наступні вибори до Верховної Ради відбуватимуться за партійними списками. Оглядачі не прогнозують високої явки на проміжних перегонах, а також зауважують, що результати цих виборів не покажуть реальної картини політичних вподобань українців. Адже на мажоритарних округах виборці орієнтуються не стільки на партійну приналежність кандидата, скільки на його впізнаваність і «добрі справи».