Партія «Слуга народу» проведе з’їзд 6 вересня – Корнієнко

З’їзд партії «Слуга народу» відбудеться 6 вересня. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив голова партії Олександр Корнієнко.

«З’їзд не висуває кандидатів ані в депутати, ані на мера будь-якого міста. Подібна інформація не є коректною», – повідомив Корнієнко.

За його словами, 6 вересня відбудеться кілька подій:

спільне засідання Політичної ради та Національної ради громад партії. В рамках його Політрада розгляне питання висування кандидатів на проміжні вибори до парламенту по 197 і 184 округах. Також буде розглянуто питання проведення Форуму депутатів Слуги народу в листопаді.

Політрада і Нацрада громад проведуть свої окремі засідання, де розглянуть інші питання у межах своїх компетенцій і поточних завдань. Зокрема, це питання доукомплетування і розподілу напрямків роботи у Політраді і стан розбудови партійної структури у Національній раді громад.

технічний з’їзд партії для прийняття формального рішення про участь у місцевих виборах відповідно до Виборчого кодексу

Раніше у медіа повідомляли, що на зїзді політсили планують висувати кандидатів на проміжні вибори до парламенту.

1 вересня в одномандатних виборчих округах №184 Херсонської області (місто Нова Каховка) та №197 Черкаської області (місто Канів) розпочався виборчий процес проміжних виборів народних депутатів України. Довибори народних депутатів там відбудуться 31 жовтня.

Вибори в округах №184 та №197 вирішили провести через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєва було обрано міським головою Херсона, Скічка – призначено головою Черкаської облдержадміністрації.