ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів у двох округах

Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 і № 197. Таке рішення ухвалили на засіданні 9 квітня, повідомили у пресслужбі ЦВК.

«До комісії надійшли постанови Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Колихаєва І.В., обраного в ОВО № 184 (Херсонська область) і Скічка О.О., обраного в ОВО № 197 (Черкаська область), за їхніми особистими заявами», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦВК, виборчий процес розпочнеться 1 вересня – за 60 днів до дня виборів.

Ігоря Колихаєва обрали Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а Олександра Скічка призначили головою Черкаської обласної державної адміністрації.