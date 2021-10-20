Кандидат у нардепи супроводжував Зеленського на Черкащині – «Опора» вбачає застосування адмінресурсу

Кандидат у народні депутати від «Слуги народу» Віталій Войцехівський супроводжував президента України Володимира Зеленського під час його візиту до Черкаської області, що може мати ознаки використання адміністративного ресурсу. Про це заявила громадянська мережа «Опора» із посиланням на свого координатора спостереження за виборами в регіоні Захара Колісніченка 20 жовтня.

«Під час відвідування низки локацій Президента супроводжував кандидат від партії «Слуга народу» на проміжних виборах народного депутата України в окрузі № 197 Віталій Войцехівський. Така ситуація має ознаки застосування адміністративного ресурсу», – зазначили в організації.

Активісти звертають увагу на те, що про візит Зеленського повідомили кілька локальних медіа напередодні, хоча його не анонсували ані Офіс президента, ані Черкаська обласна державна адміністрація.

Сам президент на питання журналістки Суспільного мовника про те, чи пов’язаний його візит із виборами, заявив, що «іноді приїжджає в ті чи інші регіони, коли готові проєкти». За словами Зеленського, поїздка до Черкаської області планувалася давно, але відкладалася через карантинні обмеження.

Офіс президента повідомляв про поїздку Зеленського на Черкащину як про робому.

За даними спостерігачів «Опори», Войцехівський зустрічав Зеленського на площі біля Шевченківського центру в Каневі, згодом супроводжував його на презентації об’єктів, побудованих у рамках програми «Великого будівництва».

Як зазначив координатор «Опори» Захар Колісніченко, участь кандидата у робочій поїздці президента не порушує законодавства, але «суперечить демократичним стандартам виборів та рівності всіх кандидатів».

«Участь кандидата, висунутого провладною партією, у заходах спільно з президентом сигналізує про підтримку цього кандидата з боку центральної влади та, ймовірно, може спонукати виборців віддати свій голос на підтримку саме цього кандидата», – йдеться в його коментарі.

Войцехівський є чинним мером міста Золотоноша. Згідно з відповіддю, яку отримала «Опора» від Золотоніської міської ради, він взяв відпустку на «вказаний у запиті» період. Запит громадської організації стосувався всього передвиборчого періоду. Кандидат публічно не коментував участь у заходах разом із Зеленським.

Проміжні вибори народних депутатів на округах 197 та 184 заплановані на 31 жовтня 2021 року. За мандат від 197 округу змагатимуться 25 кандидатів, від 184-го – 16.