Дипломати США, ЄС та Британії висловилися за необхідність реалізації судової реформи в Україні

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін, голова Представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас та посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс виступили зі спільною заявою щодо необхідності реалізації судової реформи, «підготовка якої зайняла тридцять років». Текст заяви дипломати розмістили у колонці онлайн-видання «Українська правда».

«Нові закони України про реформування судової системи, нещодавно ухвалені Верховною Радою, спроможні не лише побудувати судову систему, якій будуть довіряти українці завдяки притягненню корумпованих суддів до відповідальності, а й також зменшити вплив привілейованих груп осіб, які користуються існуючою системою і підривають верховенство права в Україні заради власних інтересів. Попри те, що ухвалення законів було надзвичайно важливим досягненням, тепер має відбутися реалізація реформ, у тому числі перевірки доброчесності членів органів суддівського врядування», – йдеться у заяві.

Західні дипломати вказують, що розробники реформи запровадили перевірки доброчесності, щоб всі діючі та нові члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя (ВРП) не мали непояснюваних розбіжностей між доходом та майном і не демонстрували «іншої можливої залученості до корумпованих дій».

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«На жаль, Рада суддів України так і не номінувала поки що представників до Етичної ради ВРП – органу, який буде виконувати це важливе завдання. До того ж РСУ, ймовірно, відбила бажання в українських суддів подаватися на посади внаслідок запровадження надмірних кваліфікаційних вимог, які перевищують вимоги, визначені законом. Найкращий спосіб подальшої реалізації судової реформи є очевидним: ми закликаємо РСУ дозволити тим, хто хоче підтримати впровадження цієї реформи, дати можливість стати членом Етичної ради», – наголожують Крістіна Квін, Матті Маасікас та Мелінда Сіммонс.

Крім того, у заяві вказується на низку колізій та проблем довкола Конституційного суду.

«Президент (Володимир Зеленський – ред.) правильно усвідомлює, що запровадження прозорої меритократичної процедури відбору суддів до Конституційного суду є ключовою передумовою для забезпечення поступового оновлення цього суперечливого суду. Цей крок разом із тимчасовим збільшенням вимог до кворуму для ухвалення рішень є одними із найважливіших рекомендацій Венеціанської комісії, та, на наш погляд, вони окреслюють правильний курс руху вперед. На жаль, ми не побачили жодного поступу у реалізації цієї реформи з моменту надання у грудні 2020 року Венеціанською комісією свого висновку з цього приводу», – констатують дипломати.

Своє звернення до влади представники США, ЄС та Британії в Україні закінчують словами: «Отож час настав. Час чинити опір привілейованим колам та їхнім спільникам, наполягати на справедливому та рівному ставленні по відношенню до всіх громадян відповідно до українського законодавства і нарешті подолати корумпований вплив, який зводить нанівець верховенство права та стає на заваді Україні на її шляху до євроатлантичної інтеграції. Міжнародна спільнота готова підтримувати вас у процесі реалізації цих важливих кроків на шляху до поступу».

В Україні затримується черговий етап судової реформи – формування Етичної ради, яка має перевірити членів Вищої ради правосуддя (ВРП) на доброчесність і таким чином почати очищення судової системи від корупції. Представники судової влади пояснюють зрив графіків «недосконалістю законодавства» про реформу і закликають внести до нього зміни.