ЄС і США «дуже розчаровані незрозумілими затримками» в обранні керівника САП – посольство

Європейський союз і США «дуже розчаровані незрозумілими і невиправданими затримками» в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні, заявило посольство США в Україні.

«Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці посольства у фейсбуці.

9 жовтня мало відбутися засідання комісії з обрання керівника САП, але воно не відбулося через відсутність кворуму.

Як заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, на засідання не прийшли троє членів, контрольованих Офісом президента.

«Зрив конкурсу щодо обрання керівника САП стане відправною точкою критичних проблем в стосунках зі США. І справа не в САП. Справа в неспроможності президента України дотримуватися власних зобов’язань. Цю неспроможність, до речі, бачить не лише американський естеблішмент. Її бачать еліти усіх провідних столиць світу», – написав Шабунін на своїй сторінці у фейсбуці.

В Офісі президента ситуацію наразі не коментували.

У серпні директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що конкурс на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури перебуває на паузі.

«Триває конкурс на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На жаль, хто спостерігає за перебігом цього конкурсу, може помітити, що певні спроби тиску, впливу на цей конкурс є», – сказав Ситник.

Він додав, що факт того, що голову САП не обрали вже понад рік, «є недопустимим для того, щоб зберегти і забезпечити незалежність антикорупційного органу».

Конкурс з обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури стартував 25 січня.

У США і ЄС раніше заявляли, що подальша підтримка України залежатиме від прозорості обрання керівника САП.

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. У фейсбуці він опублікував копію наказу генпрокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.