Генпрокурорка – послу ЄС в Україні: За кілька місяців матимемо «дійсно гідного очільника САП»

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова висловила сподівання на зустрічі з послом ЄС, головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, що за декілька місяців в Україні з’явиться новий очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Відсьогодні почався прийом документів від кандидатів, який триватиме до 15 лютого. Ми сподіваємось, що вже за кілька місяців комісія в результаті прозорого і відкритого відбору зможе обрати дійсно гідного очільника САП», – цитує Ірину Венедіктову сайт Офісу генпрокурора.

Сайт ОГП вказує, що Матті Маасікас «підтримав обрання керівника САП на прозорих засадах і спираючись на високі міжнародні стандарти, а також наголосив на важливості появи моделі відбору, яку можна застосовувати в майбутньому».

25 січня стартував конкурс з обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури. 22 січня на сайті Офісу генерального прокурора оприлюднили вимоги до конкурсантів. Конкурс оголошено й на заміщення ще двох посад: заступника керівника САП; начальника п’ятого відділу управління процесуального керівництва‚ підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП.

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. У фейсбуці він опублікував копію наказу генпрокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.