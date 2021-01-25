Сьогодні стартує конкурс з обрання голови САП

З 25 січня стартує конкурс з обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури. Про це минулого тижня повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, таке рішення на засіданні 20 січня ухвалила комісія з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

22 січня на сайті Офісу генерального прокурора оприлюднили вимоги до конкурсантів.

Конкурс оголошено й на заміщення ще двох посад: заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; начальника п’ятого відділу управління процесуального керівництва‚ підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.