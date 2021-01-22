Що не так із ВАКС? Міжнародна антикорупційна організація вивчила роботу суду в Україні

Вищому антикорупційному судові потрібно більше слідчих суддів, щоб працювати швидше. Водночас ВАКС на сьогодні є чи найбільш ефективною судовою інстанцією в Україні. Таких висновків дійшли фахівці «Трансперенсі Інтернешнл Україна» після піврічного моніторингу роботи цієї установи.

Вищий антикорупційний суд – наймолодший антикорупційний орган в Україні, він працює від вересня 2019 року. Розгляд проваджень у встановлені строки став однією з найпомітніших проблем у його роботі. Це є наслідком як недосконалості процесуальних механізмів, так і певним браком співробітників суду. Зокрема до таких висновків дійшли юристи «Трансперенсі Інтернешнл Україна» після шести місяців комплексного дослідження роботи ВАКС.

Вони не тільки відвідали понад 300 судових засідань і проаналізували практику, а й провели низку зустрічей і розмов із керівниками та співробітниками антикорупційних органів щодо взаємодії із судом. Про це під час онлайн-дискусії повідомила керівниця юридичного відділу «Трансперенсі Інтернешнл Україна» Катерина Риженко.

Найбільшу кількість перенесень було здійснено через неявку підозрюваного або обвинуваченого

«У першу чергу, декілька тенденцій було нами виявлено. Навіть враховуючи досить низький рівень порушень. Перше – це суттєва кількість перенесених судових засідань, хоч перенесення судових засідань і є абсолютно адекватним фактом роботи будь-якої судової інституції, проте велика кількість перенесених засідань є важливим показником, це впливає на гарантований державою захист свобод і прав людини судом, бо будь-яка справа має бути розглянута в розумні строки. Це закріплено як на рівні національного законодавства, так і на рівні міжнародного законодавства. Цікавий момент, що найбільшу кількість перенесень було здійснено через неявку підозрюваного або обвинуваченого. Наступне в рейтингу – неявка захисників. Іноді виглядало так, що замість зацікавленості сторони захисту якнайшвидше і повно розглянути справу, на жаль, була зацікавленість у певному затягуванні процесу, і, можливо, іноді мала місце навмисна протидія ходу процесу», – розповідає керівниця юридичного відділу «Трансперенсі Інтернешнл Україна».

Відтак, зазначає Катерина Риженко, фахівці «Трансперенсі Інтернешнл» запропонували низку рекомендацій для ВАКС, щодо вдосконалення роботи. Згідно з цими порадами, судові варто вдосконалити процедуру притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності; запровадити штрафні санкції для адвокатів за неповідомлення про причини неприбуття або неявку без поважних причин; розширити число судових розпорядників; напрацювати єдині підходи до обґрунтування клопотань щодо запобіжних заходів; узагальнити практику щодо запобіжних заходів та угод.

У суді ж кажуть, що забезпечувати присутність у засіданні усіх учасників кримінального провадження особливо складно стало в умовах пандемії коронавірусу та карантинних заходів. Крім того, недосконала законодавча база дозволяє захисникам зловживати правом на відвід судді, зауважує суддя-спікерка ВАКС Віра Михайленко. Водночас, антикорупційний суд працює на максимумі своїх потужностей, переконує вона.

Всі відвикли від того, що клопотання розглядаються в строк. Це є проблемою

«Дотримання розумних процесуальних строків. На сьогоднішній день всі відвикли від того, що клопотання, крім клопотань про обрання запобіжного заходу, розглядаються в строк. Це є проблемою. Але це не є проблемою, пов'язаною із тим, що судді не хочуть розглядати відповідні питання у передбачений законом строк. Ми розуміємо, яке велике навантаження є на судову систему, з урахування того кадрового голоду, який існує в судах, є об'єктивні причини. В кримінальних провадженнях, які безпосередньо підсудні ВАКС як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового розгляду намагаємося повністю дотримуватися або процесуальних строків, якщо ми говоримо про стадію досудового розслідування, або розумних строків, якщо ми говоримо про безпосередньо судовий розгляд», – каже суддя-спікерка ВАКС.

Після створення Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) у 2016 році, відомство працювало з такими судами, як Печерський, Солом'янський та інші у Києві. Відтак є можливість порівняти ефективність роботи цих судів із роботою ВАКС, зауважує прокурорка САП Олена Панченко. На самому початку роботи антикорупційного суду, коли ще не було організовано для нього логістику, документообіг між судом та прокурорами тримався на особистих контактах, що одразу засвідчило зацікавленість суддів у співпраці, пригадує вона.

Сказати, що у нас є проблеми в частині вручення повісток, то такого немає

«Сказати, що у нас є проблеми в частині вручення повісток, то такого немає. Навіть якщо є питання, призначення судового розгляду, то ми обмінялися електронними адресами та телефонами усіх співробітників. Відповідно в кожного помічника і секретаря судді є контакт, тобто проблем із явкою у нас ніколи не було», – наголошує прокурорка САП.

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) також позитивно оцінюють співпрацю з ВАКС. Протягом останніх пів року, в міру організації та налагодження організаційної і процесуальної роботи, а також збільшення кількості слідчих суддів ефективність установи зросла на порядок, запевняє керівниця підрозділу детективів НАБУ Олена Кроловецька.

Варто більш ретельно, більш якісно підходити до підготовки клопотань

«Ми маємо адекватну оперативну комунікацію. Але, що також важливо, варто більш ретельно, більш якісно підходити до підготовки тих клопотань, що будуть потрапляти на розгляду суду. Після певного часу роботи ВАКС ми бачимо, які є стандарти документів. Суд розвивається і ми розвиваємося разом із ним», – зауважує керівниця підрозділу детективів НАБУ.

ВАКС якісно відмінний від інших судів у частині організації призначення засідань та повідомлень про них, переконує адвокат Андрій Слюсар. Він не заперечує, що іноді захист підсудних може демонструвати неконструктивну поведінку, але зауважує: що більш професійними будуть детективи та прокурори, що точніше вони будуть формувати клопотання до суду, то у недобросовісних захисників буде менше простору для зловживань.

Треба піднімати стандарти і для НАБУ, і для САП

«Персонально я не толерую непрофесійну і неетичну діяльність правників у процесі, абсолютно незалежно від того, адвокат він, прокурор чи суддя. Але треба піднімати стандарти і для НАБУ, і для САП. Мені як громадянину, платнику податків дуже важливо, щоб у нас були професійні прокурори, професійні детективи, які здатні ефективно розслідувати злочини, викривати корупційні схеми і доводити це в суді. Професійному правнику набагато цікавіше змагатися аргументами в процесі з прокурором, який підготовлений, в якого виписане клопотання , а не просто скопійована стаття з кодексу з усіма ризиками без будь-якої прив’язки до конкретних обставин справи», – наголошує адвокат.

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України 7 травня ухвалили рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року.

Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року.