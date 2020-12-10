ВАКС санкціонував арешт підозрюваного в спробі підкупу голови ФДМУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) узяв під варту з можливістю внесення 2,8 мільйона гривень застави підозрюваного у спробі підкупу голови Фонду державного майна. Про це пресслужба ВАКС повідомила у фейсбуці.

«9 грудня слідча суддя ВАКС задовольнила клопотання детектива НАБУ та обрала особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 823 611 гривень», – ідеться в повідомленні.

Термін дії ухвали – до 5 лютого 2021 року включно.

8 грудня правоохоронці затримали колишнього посадовця АТ «Миколаївобленерго», який пропонував голові Фонду держмайна 100 тисяч доларів за призначення керівником підприємства.