Справу проти ексдепутата попереднього скликання щодо неправдивих даних у декларації закрито – ВАКС

Вищий антикорупційний суд закрив справу проти народного депутата України VIII скликання у частині декларування ним недостовірної інформації, повідомила пресслужба ВАКС.

«Колишнього народного обранця обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України... ВАКС надалі продовжуватиме розгляд цього кримінального провадження лише за ч. 2 ст. 364 КК України», – йдеться в повідомленні.

У ВАКС не вказують прізвища ексобранця. Громадська організація «Центр протидії корупції» повідомляє, що йдеться про Максима Полякова, фігуранта так званої «бурштинової справи». У ЦПК вказують, що закрита справа стосувалася недекларування фактичного місця проживання Поляковим, який отримував компенсацію від держави за проживання в готелі «Київ», де він насправді не мешкав.

Раніше сьогодні повідомлялося, що ВАКС також закрив справи проти ексміністра енергетики Ігоря Насалика та судді Вищого адмінсуду Олега Голяшкіна. Кримінальні провадження закрили через те, що КСУ визнав неконституційною статтю про декларування недостовірної інформації.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання РНБО доступ таки відновили. Але у НАЗК кажуть, що до реєстру декларацій все одно неможливо подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані посадовців.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.

30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ.