Київський апеляційний суд направив справу Розенблата та Полякова до Печерського райсуду

Київський апеляційний суд направив справу обвинувачених в корупції народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова до Печерського районного суду Києва.

Суд задовольнив клопотання захисту Розенблата про направлення туди обвинувального акта з Голосіївського районного суду.

У червні 2017 року детективи НАБУ затримали низку осіб за підозрою в причетності до вимагання й одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними НАБУ, є щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, загальна сума хабара – понад 300 тисяч доларів США. Фігурантами цієї справи є народні депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков.

За версією слідства, вони з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. Депутати звинувачення слідства відкидають.

У лютому 2018 року підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали справи для ознайомлення.